Simon Forsmark har kommit till spel i 17 SHL-matcher den här säsongen. Nu belönas talangen med ett rookiekontrakt som sträcker sig över säsongen 2023/24.

Simon Forsmark SHL-debuterade i Örebro redan under fjolårssäsongen och gjorde då totalt fem matcher under hösten. I januari lånades han ut till Lindlövens IF och var sedan med när Småkronorna tog brons i U18-VM.

Den här säsongen har han etablerat sig allt mer i klubben och spelat 17 matcher i seniorlaget. I och med detta belönas han nu med ett rookiekontrakt som sträcker sig över säsongen 2023/24.

– Vi är väldigt glada över att skriva ett längre avtal med Simon. Vi har hela tiden haft en plan för Simon och han är en spelare som vi ser en stor potential i. Den senaste tiden har Simon spelat mycket i SHL och tagit för sig på ett bra sätt. Med sitt spel sticker Simon ut i 03-kullen och vi ser nu framemot att fortsätta jobba med Simon för att han ska fortsätta utvecklas, säger Örebro Hockeys Sportchef Niklas Johansson till lagets hemsida.

Under säsongen har Forsmark, som förväntas gå i slutet av förstarundan i årets NHL-draft, noterats för en framspelningspoäng på 17 spelade matcher.

