Legendarens drag gick hem – för andra matchen i rad

Förlängning och spel tre mot tre två matcher i rad.

Då har CSKA Moskvas tränare Sergej Fedorov valt att plocka ut målvakten för spel med en extra utespelare – och vunnit båda matcherna.

Det hör inte till vanligheterna att lag väljer att ta ut sin målvakt i spel tre mot tre för att få möjligheten att spela med en extra utespelare. För spelarna i CSKA börjar det numera bli lite av en vana.

När CSKA gästade Moskva-rivalen Dynamo under gårdagen gick matchen till förlängning. Precis som i det föregående mötet med Lokomotiv Jaroslavl valde CSKA-tränaren Sergej Fedorov i gårdagens match att ta ut målvakten när CSKA hade kontroll på pucken – och för andra matchen i rad lyckades legendarens vågade drag.

En och en halv minut in i förlängningen prickade NHL-meriterade Nikita Nesterov in 3–2-pucken, vilket säkrade en prestigefylld seger över huvudstadsrivalen.

– Det är tillåtet enligt reglerna. Nu använder vi det och vi tittar vidare på hur vi kan förbättra det, säger Fedorov till ryska Sport-Express.

– Vi måste respektera motståndarna och se vilka spelare de har på isen.

I Sverige är det också enligt regelboken tillåtet att ta ut målvakten och ersätta denne med en utespelare. Däremot får man inte byta tillbaka målvakten “flygande” under pågående spel.

I NHL säger regeln att om ett lag tar ut målvakten i övertidsspel och sedan släpper in ett mål i tom kasse så tappar laget poängen man fick vid det oavgjorda resultatet vid ordinarie matchtids slut.

Sergei Fedorov does it again! CSKA pulls goalie in OT and wins it in 2nd straight game! pic.twitter.com/Nt6eLyHCNM