Mikko Koivu spenderade 15 år i Minnesota Wild och spelade 1 028 matcher för klubben.

Nu meddelar Wild att finländaren blir först i klubbens historia att få sin tröja hissad i taket av arenan.

Minnesota Wild spelade sin första NHL-säsong 2000/01 men under deras 21 år i NHL har de aldrig hissat en spelares tröja i taket av sin hemmaarena Xcel Energy Center.

Nu meddelar de dock för första gången att de ska pensionera en spelares tröjnummer.

Den äran får finländaren Mikko Koivu då han ska hyllas av Wild i Saint Paul den 13 mars när laget möter Nashville Predators.

– Vi är väldigt glada över att meddela att Mikko Koivu kommer att bli den förste spelaren i klubbens historia att få sitt tröjnummer pensionerat. Mikko gjorde så många bra saker för klubben på isen samt för samhället under sina 15 år här. Han förtjänar verkligen den här äran och jag ser fram emot att fira detta historiska ögonblick med hans familj och våra passionerade fans, säger Wilds ägare Craig Leipold i ett uttalande på klubbens hemsida.

The #mnwild announced today it will retire Mikko Koivu’s jersey number in a special pre-game ceremony on Sunday, March 13.



Koivu will be the first player in franchise history to have his jersey retired. More » https://t.co/FYvIkCPFdh