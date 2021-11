Brynäs ligger fem poäng ovanför kvalstrecket.

För att säkra fortsatt spel i SHL skjuter lagets styrelse nu in extra pengar.

– En enig styrelse beslutat att ge sportcheferna ytterligare ekonomiska resurser för att möjliggöra eventuella investeringar, säger Brynäs ordförande Magnus Kangas till lagets hemsida.

Brynäs höll i förra veckan ett styrelsemöte och diskuterade där framtiden för klubben. Under dagen meddelade laget på deras hemsida vad de hade kommit fram till under mötet.

För att försäkra sig om att laget håller SHL-nivå har styrelsen nu gått med på att skjuta in ytterligare ekonomiska resurser i klubben.

– Att säkra att Brynäs IF spelar i SHL är vår absolut högsta prioritet, därför är vi i styrelsen eniga om att klubbdirektör och den sportsliga ledningen ska ha mandat och utrymme för att snabbt agera. Marknaden är utmanande och många bitar ska falla på plats, men idag har en enig styrelse beslutat att ge sportcheferna ytterligare ekonomiska resurser för att möjliggöra eventuella investeringar i den sportsliga verksamheten berättar Brynäs IF:s ordförande Magnus Kangas på lagets hemsida.

Brynäs har under hösten spelat 22 matcher och vunnit åtta av de matcherna. Just nu placerar sig laget på en tolfteplats med fem poäng ner till Timrå, som ligger under kvalstrecket.

TV: “Mycket tyder på att det blir kval för Djurgården”

.

Matchrapporter: Seger för Frölunda efter avgörande i förlängningen mot Brynäs Dålig start sänkte Brynäs mot Luleå Brynäs vann mot Malmö borta – avgjorde i förlängningen Brynäs krossade Leksand i heta rivalmötet Efterlängtad seger för Timrå – bröt förlustsviten mot Brynäs