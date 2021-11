Edmontons smäll – toppbacken skadad

Darnell Nurse är den spelare som snittar femte mest istid per match i NHL.

Det är därför en tung smäll för Oilers då de nu tvingas klara sig utan toppbacken de kommande veckorna på grund av skada.

Sedan februari 2017 har Darnell Nurse inte missat en enda av Edmonton Oilers matcher i NHL och han har en svit på 326 raka matcher för klubben.

Nu bryts dock den sviten då Nurse kommer att missa ett antal veckors spel efter att ha brutit fingret.

Det var när Nurse blockerade ett skott i senaste matchen mot Winnipeg Jets som skadan uppkom då pucken tog på handen vilket gjorde att han bröt fingret.

Hittills den här säsongen har backen gjort elva poäng på 16 matcher i NHL och han snittar över 26 minuters istid per match och är därmed den spelare som har femte mest istid per match under hösten. Det är därför ett mycket tungt tapp för Edmonton Oilers.

– Det är svårt att tappa en kille som är så viktig för laget och som spelar så många minuter i viktiga moment ute på isen. Det finns ingen i laget som kan fylla hålet efter honom utan vi alla kommer behöva steppa upp för att täcka upp när han saknas, säger backkollegan Tyson Barrie.

Sedan tidigare har Edmonton Oilers meddelat att de kallar upp svenska backduon Philip Broberg och William Lagesson från farmarlaget och de förväntas få spela i Nurses frånvaro.

