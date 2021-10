Sidney Crosby avslöjar nu att hans problem med handleden började 2014.

Han har alltså vunnit två Stanley Cups, två Conn Smythes, en Rocket Richard, ett VM-guld och World Cup med en skadad handled.

– Det har varit något som har kommit tillbaka och som jag har fått ta mig igenom, säger Crosby enligt nhl.com.

Pittsburgh Penguins saknar två av sina tyngsta pjäser, Jevgenij Malkin och Sidney Crosby, som båda återhämtar sig efter operationer.

Tanken har alltid varit att Malkin ska bli borta längre än Crosby och båda har nu varit tillbaka på is för sig själva men är fortfarande en bit ifrån spel.

På en pressträff under fredagen berättar nu Crosby för första gången mer ingående om den handledsskada som håller honom borta från spel.

Han avslöjar då samtidigt att han har lidit av skadan sedan våren 2014 (!) då han handleden fick en smäll i en närkamp med Ryan Reaves, då i St. Louis Blues.

– Första gången jag skadade handleden var sju år sedan. Reaves fick tag om mig ganska bra här efter OS. Det har varit någonting som jag har fått leva med ända sedan dess. Jag har lyckats undvika att operera mig fram till förra året. Det har alltid varit något som jag kunnat hantera över sommaren genom att vila, säger Crosby enligt nhl.com och fortsätter:

– Under säsongerna har det varit något som har kommit tillbaka och som jag har fått ta mig igenom. I år ville det inte släppa under sommaren och jag försökte rehaba. Man vill alltid undvika operationen, det är sista utvägen.

Crosby on recovering from wrist surgery: "Unfortunately, I ended up missing some time here early, but I guess the other side of it was missing a lot more games probably in the middle of the year. I’m glad we took care of it and hopefully I can get in the lineup here shortly.” pic.twitter.com/2XUQXaHV4K