Genombrottsvensken imponerade i natt – mål och assist

Joel Eriksson Ek imponerade i fjol och fick då sitt stora genombrott i NHL. Nu har han hittat formen på försäsongen och i natt var han inblandad i två mål när Minnesota Wild besegrade Chicago Blackhawks med 3-2 efter förlängning.

I natt höll han sig framme redan i den första perioden och hittade då nätet efter att Mats Zuccarello fick en felträff som lurade Chicago-målvakten, Kevin Lankinen, och gav svensken möjligheten att pricka öppet mål.

Joel Eriksson Ek is loving life on the top line and top power play unit, cleans up out front for the PP goal 1-0 #mnwild, zuccarello and Fiala with the assists pic.twitter.com/VmZpde7ASY