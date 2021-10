Här är NHL:s 15 bäst betalda spelare nästa säsong – svensken toppar listan

15. Nicklas Bäckström, Washington Capitals, 10 000 000 USD.

Både i toppen och botten på denna lista hittar vi en svensk. Den här skicklige centern går in på det andra året på ett femårskontrakt och har i år en lön på 10 miljoner dollar. Kontraktet, som är värt 46 miljoner dollar, ger honom mest pengar år ett, två och fyra. Förra säsongen blev det 53 poäng på 55 matcher för 33-åringen.

Nicklas Bäckström. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

14. Mitchell Marner, Toronto Maple Leafs, 10 358 000 USD.

Torontos stjärnforward har ett väldigt baktungt sexårs kontrakt. Det är faktiskt så att han under år ett och två tjänade in nästan hälften av kontraktets värde på 65 miljoner dollar. Nu, under år tre, har lönen sjunkit med nästan fem miljoner dollar och istället ligger hans årslön strax under lönetaksträffen på 10.903 miljoner dollar. Under den förra säsongen blev det 67 poäng på 55 matcher för 24-åringen.

Mitch Marner. Bildbyrån

13. Auston Matthews, Toronto Maple Leafs, 10 470 000 USD.

Då var det dags för Mitchell Marners radarpartner Auston Matthews. Centern har ett nästintill identiskt upplägg som sin lagkamrat. Mer än hälften av pengarna har redan tjänats in under år ett och två på det fem år långa kontraktet värt drygt 58 miljoner dollar. Första två åren hade han en årslön på 15.9 miljoner dollar. Det är alltså en lönesänkning (får man kalla det det?) på nästan 5.5 miljoner dollar när han nu går in på år tre av kontraktet. För en av NHL:s största stjärnor blev det 66 poäng på 52 matcher och en seger i skytteligan då 24-åringen gjorde 41 mål.

Auston Matthews. Foto: Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

12. Oliver Ekman Larsson, Vancouver Canucks, 10 500 000 USD.

Ja, det blev en trejd för Oliver Ekman Larsson. Den kommande säsongen kommer han att spela för Vancouver Canucks – som kommer att få pröjsa rätt rejält. De kommande tre säsongerna är kontraktets dyraste och ligger alla på 10.5 miljoner dollar per säsong. Kontraktet i sin helhet är åtta år långt och går ut 2027. Det totala värdet ligger på 66 miljoner dollar. Förra säsongen blev det 24 poäng på 46 matcher i Arizona Coyotes för 30-åringen.

Oliver Ekman Larsson Foto: Icon SMI/Bildbyrån

11. Roman Josi, Nashville Predators, 10 750 000 USD.

En av världens absolut bästa backar under senaste fem åren fick sitt stora kontrakt inför den förra säsongen. Utspritt över åtta år kommer han att tjäna ihop nästan 72.5 miljoner dollar. Även det här kontraktet är dyrast i början och schweizaren kommer successivt att tjäna mindre och mindre för varje säsong. Backgiganten har hunnit fylla 31 år och gjorde under fjolåret 33 poäng på 48 matcher.

Roman Josi. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

10. Andrej Vasiljevskij, Tampa Bay Lightning, 11 000 000 USD.

Slutspelets MVP och Stanley Cup-mästare för ett par månader sedan. Det är kanske världens bästa målvakt som vi finner på en tionde plats på denna lista. Det var för två år sedan som han skrev på sitt nuvarande kontrakt, åtta år med ett värde på 76 miljoner dollar. Pengarna är jämnt utspridda där årslönen varierar under hela kontraktet. Under fjolårets grundserie blev det 42 matcher med en räddningsprocent på 92.5 och 2.21 insläppta mål per match. I slutspelet hade den 27-årige ryssen en räddningsprocent på 93.7 och 1.9 insläppta mål per match.

Andrej Vasilevskij. Foto: USA Today Sports





9. Drew Doughty, Los Angeles Kings, 11 000 000 USD.

Det var kanske ett tag sedan Drew Doughty var världens bästa back men bra betalt har han fortfarande. Det är hela sex år kvar på det åttaårs kontraktet som började ticka sommaren 2019. Värdet på kontraktet går upp mot 88 miljoner dollar. Inte dåligt för en som hade skramlat ihop 60 miljoner dollar innan det senaste kontraktet skrevs. Kanadensaren som, inte borde behöva oroa sig över sin ekonomiska framtid, har blivit 31 år och gjorde 34 poäng på 56 matcher under den gångna säsongen.

Drew Doughty. Foto: USA Today Sports

8. Mark Stone, Vegas Golden Knights, 12 000 000 USD.

Han som brukar benämnas som en av världens bästa defensiva forwards har kammat hem storkovan i Sin City. Det var 2019 som han skrev på ett åttaårs kontrakt med klubben värt 76 miljoner dollar. Årslönen varierar under kontraktstiden men lönetaksträffen ligger på 9.5 miljoner dollar så i år kan han unna sig lite extra. Förra säsongen gjorde 29-åringen 61 poäng på 55 matcher.

Mark Stone. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

7. Nikita Kutjerov, Tampa Bay Lightning, 12 000 000 USD.

Den ryska trollkarlen sitter på ett nästintill identiskt kontrakt som Mark Stone. Samma värde, längd och årslön. Kontrakten började dessutom ticka igång exakt samtidigt. Tampas 29-årige stjärnforward hade en minst sagt speciell säsong förra året. Det blev inte en enda match i grundserien utan han kom direkt in i slutspelet. Där gjorde han, otroligt nog, 32 poäng på 23 matcher.

Nikita Kutjerov. Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports

6. Sergej Bobrovskij, Florida Panthers, 12 000 000 USD.

I grannklubben hittar vi ännu en välbetald ryss. Denna gången är det målvakten som kom som en free agent till Panthers från Columbus. När han anslöt till det storsatsande Florida-laget var han ansedd som en av världens bästa målvakter. Ett anseende som han har haft svårt att upprätthålla. Men lönen och kontraktet har han kvar. Det var ett sexårigt sådant värt 70 miljoner dollar som han skrev på för två år sedan. Ett lätt baktungt kontrakt där han kommer tjäna mindre och mindre mot slutet. Den 33-årige målvakten kommer från en godkänd grundserie med 90.6 i räddningsprocent och 2.91 insläppta mål per match. I slutspelet blev det däremot en flopp då han spelade tre matcher och släppte in mer än fem mål per match och hade en räddningsprocent på 84 procent.

Sergej Bobrovskij. Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

5. Tyler Seguin, Dallas Stars, 13 000 000 USD.

Stjärnan som bara spelade tre matcher förra säsongen sägs vara redo att spela betydligt fler i år. Det hoppas onekligen Dallas på som saknade sin spjutspets förra året och missade slutspelet. Bra betalt har han också. Ett åttaårs kontrakt värt närmare 79 miljoner dollar har tickat in på år tre. Han behåller årslönen över nästa säsong innan den sedan trappas ner ganska rejält. Sista året tjänar han nästan hälften så mycket som i år. På tre matcher förra året blev det två mål och två poäng.

Tyler Seguin. Foto: Jerome Miron USA Today Sports

4. Carey Price, Montreal Canadiens, 13 000 000 USD.

Den bäst betalda målvakten kommande säsong. Även om han har visat tendenser på en nedåtgående utvecklingskurva så finns det mycket hockey kvar. Det visade han inte minst under våren/sommaren när han bar sitt Montreal till Stanley Cup-final. Samtidigt är det långt kvar på hans kontrakt värt 84 miljoner dollar. Efter den här säsongen har han spelat av halva kontraktslängden och har fyra år kvar. Under fjolårets slutspel hade 34-åringen 92.4 i räddningsprocent och 2.28 i insläppta mål per match över 22 fajter.

Carey Price. Foto: Eric Bolte-USA TODAY Sports

3. Artemij Panarin, New York Rangers, 13 000 000 USD.

Har växt fram till en av världens absolut bästa spelare och får betalt därefter. Det var sommaren 2019 som ryssen lämnade Columbus och gick till Rangers där han cashade in ordentligt. Det blev sju år och ett värde på 81.5 miljoner dollar. Där han tjänar mest första fyra åren. Han går nu in på sitt tredje år på kontraktet och har en årslön som tillåter ett lite extravagant liv på Manhattan. Hade skadeproblem under fjolåret men gjorde ändå 58 poäng på 41 matcher.

Artemij Panarin. Foto: Bruce Bennett /POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

2. Connor McDavid, Edmonton Oilers, 13 000 000 USD.

Här har vi väl han som borde ligga etta på denna lista. Världens bästa ishockeyspelare och världens bäst betalda forward. Sitter på ligans bästa kontrakt men precis som för många andra så betalade kontraktet bäst i början. Avtalet, som han skrev på 2018, är åtta år långt och kommer betala honom 100 miljoner dollar. Den senaste säsongen stod han för makalösa 105 poäng på 56 matcher.

Connor McDavid. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

1. Erik Karlsson, San Jose Sharks, 14 500 000 USD.

Världens bäst betalda ishockeyspelare säsongen 2021/2022 är svensk! Det är vår trollgubbe på blålinjen som, något otippat, är den som kammar hem storkovan den kommande säsongen. Världens bäst betalda back är från Landsbro och sitter på ett kontrakt som ger 92 miljoner dollar över åtta år. Han går nu in på det tredje året på kontraktet och har en del att leva upp till. Han har varit hårt kritiserad den senaste tiden men alla vet vad som finns där. Vi är nog många som kommer ihåg hans helt otroliga insats i slutspelet med Ottawa Senators där han gjorde 18 poäng på 19 matcher och ledde sitt lag till en sjunde avgörande match mot Pittsburgh Penguins i den östra konferens-finalen.

Erik Karlsson. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund





Källor. Capfriendly och The Fourth Period