NHL i möte med Robin Lehner om avslöjanden

Efter hot om nya avslöjanden går nu NHL ut med att de vill träffa svensken för att reda ut vad för information han besitter.

I lördags skrev vi om den infekterade situationen mellan Jack Eichel med hans klubb Buffalo Sabres – tvisten om spelarens diskbråck som håller honom borta från spel.

Enligt uppgifter från ESPN går nu NHL:s vice kommissionär Bill Daly ut med en vädjande hand åt Robin Lehner för att diskutera svenskens avslöjande på twitter – Robin Lehner å sin sida hävdar att kontakten inte skedde förrän igår(söndag) eftermiddag.

Tweeten handlar om att vissa NHL-klubbar bland annat delar ut lugnande preparat, benzodiazepines, utan läkares godkännande vid flygresor till exempel.

Is it common for work places to give out benzodiazepines to employees when they travel and ambien ? Should that not be done by doctors or psychiatrist? Asking for a friend 👀 this doesn’t happen in Vegas to be clear. But I know many other teams. I also been in on teams that do?