Tog silver för Sverige dubbla gånger – så gick det sedan för VM-spelarna

Idag avslutar vi serien kring VM-turneringarna 1969 och 1970 i Stockholm. Två turneringar som kom att präglas av striden mellan Sovjet och Tjeckoslovakien efter att ryssarna invaderat Prag 1968. För Tre Kronors del slutade båda turneringarna med silver. Här tittar vi närmare på all svenska spelarna som var med under dom båda turneringarna och hur det sedan gick för dom i sina hockeykarriärer.



MÅLVAKTER



Gunnar Bäckman



Född: 1940

Klubb: Modo

VM: 1969 och 1970



Inledde sin hockeykarriär i Umeå-klubben Teg SK, men redan i slutet av 1950-talet flyttade han till Örnsköldsvik och spel med dåvarande Alfredshem. Klubben blev som bekant Modo 1963. Bäckman spelade kvar i klubben till och med säsongen 1974/75. Kom med som andramålvakt till turneringarna 1969 och 1970. Det blev inget ytterligare VM eller OS-spel för ”Bäckis”. Är idag 81 år och bor i Örnsköldsvik.



Leif Holmqvist



Född: 1942

Klubb: AIK

VM: 1969 och 1970



En av Sveriges mest populära och även bästa målvakter genom alla tider. Fick under turneringarna på Hovet 1969 och 1970 hela arena skandera ”Honken, Honken, Honken…” inledde sin hockeykarriär i Strömsbro, men eftersom han inte ville flytta över ”Testebo river”, som ”Honken” själv kallar Testeboån, skrev han på för AIK 1964. Spelade för London Lions säsongen 1973/74 annars var han AIK trogen till och med säsongen 1974/75. Gjorde därefter en säsong i WHA för Indianapolis Racers och två för HV71 innan han näst intill avslutade karriären. Gjorde faktiskt några matcher hos gode vännen Nils ”Nicke” Johansson i Hanhals säsongen 1981/82. Tackade nej till ett proffsanbud från Boston Bruins. VM-spelare 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972 och 1975. OS-spelare 1968 och 1972. Årets junior 1962. Guldpuckvinnare 1968 och 1970. VM:s bästa målvakt 1969. Är idag 78 år och bor i Jönköping.



– Både VM 1969 och 1970 var två fantastiska turneringar och båda gick på gamla Hovet i Stockholm. Vi hade fantastiskt bra lag då och vi slog både tjecker och ryssar. Det blev två silver och kanske mina bästa turneringar med Tre Kronor.

– Det man minns ganska väl var den hatstämning som var mellan Sovjet och Tjeckoslovakien efter invasionen av Tjeckoslovakien, 1968.

– Spelmässigt höll jag nollan två matcher mot tjeckerna. Dom hade ett fantastiskt fint lag då med Josef Golonka , Vaclav Nedomansky , Richard Farda , Jan Suchy , bröderna Holik (Jaroslav och Jiri) med flera.

Kommer du någonsin att glömma när hela Hovet skanderade ”Honken”, ”Honken”?

– När du står där på isen hör man det bara lite i bakgrunden, men före och efter matcherna samt i periodpauserna kunde jag inte undvika att höra det. Det var helt otroligt, något att berätta om för mina barnbarn.

– Ett kul minne från VM 1970 var inför vår match mot Tjeckoslovakien. Det hade gått bra för mig mot tjeckerna vid turneringen året innan. När vi skulle mötas 1970 hade jag problem med ryggen. Det ville vår förbundskapten Arne Strömberg mörka lite. På uppvärmningen värmde jag upp så gott jag kunde för att tjeckerna skulle tro att det var jag som skulle stå. Då väl matchen skulle börja var det i stället ”Bäckis” (Gunnar Bäckman) som vaktade målet och han gjorde en fantastiskt fin match som vi vann med 5-4.

BACKAR



Arne Carlsson



Född: 1943

Klubb: Västra Frölunda/Södertälje

VM: 1969 och 1970



”Lången” kallad, men även ”Snygga Arne”. Debuterade i högsta ligan säsongen 1962/63 för hemmaklubben Almtuna. Skev 1964 på för Västra Frölunda. Där blev han kvar till och med säsongen 1969/70 då jobbet lockade upp honom till Södertälje. Avslutade karriären efter säsongen 1976/77. VM-spelare 1967, 1969, 1970, 1971, 1973 och 1974. OS-spelare 1968. Svensk Mästare 1965. Är idag 78 år och bor i Grödinge.



– VM 1969 skulle gått i Tjeckoslovakien. Jag minns att vi var över och spelade träningsmatcher i Tjeckoslovakien 14 dagar, tre veckor efter invasionen. Prag och Tjeckoslovakien var det ställe på östsidan som man helst ville åka till. Att äta rödbetssoppa i Sovjet var inte alltid så jättetrevligt. Berlin var annars Arne Strömbergs favoritställe att åka till på läger eftersom det aldrig blev något strul utanför eftersom man inte kunde göra annat än att spela hockey där.

– Prag var den stad som var mest lik väst, ljus, fin, glada människor, fina kläder och så vidare. Men när vi kommer dit möts vi av ett land i sorg. Vi såg till och med tanks på gatorna och man blev överhuvudtaget nedstämd.

– Det var nog bara månader innan som vi fick reda på att den här VM-turneringen skulle spelas i Sverige. VM på hemmaplan var en folkfest med fullt hus på Hovet. Folk i varenda stuga tittade på matcherna på TV. Vi bodde ute på Saltsjöbaden och det var folkfest även där ute. Folk stod och viftade med flaggor och så vidare.

Hur upplevde du stämningen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien utanför isen?

– Vi visste inte mycket vad som hände utanför isen. Vi hade däremot en väldigt bra relation till tjeckerna. Jag, ”Lill-Strimma” (Svedberg) och Håkan Wickberg vart till och med hembjudna en kväll till (Vaclav) Nedomansky när vi var i Prag.

– Sedan såg vi matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien på TV och där såg man ju att det var rena kriget.

Ett speciellt mål minns Arne Carlsson extra väl i vinstmatchen mor Sovjet.

– Det stod 1-1 och jag åkte ut tillsammans med en ryss. När vi sitter där och tiden börjar gå ut. Då det är några sekunder kvar får ”Strimma” tag på pucken vid eget mål. Han åker uppåt samtidigt som jag och ryssen kommer ut från utvisningsbåset. Ryssen krockar med domaren och jag blir alldeles naken. Så när ”Strimma” kommer in i zonen passar han mig så jag kan slå in pucken. Det här var enda gången jag varit med och slagit Sovjet.

Nils Johansson



Född: 1938

Klubb: Modo

VM: 1969 och 1970



”Nicke” sågs ofta spela 60 minuter i sträck under vissa delar av sin tid i Modo. ”Det fanns ju en sarg att luta sig mot mellan nedsläppen” Världsmästare redan i Colorado Springs 1962. Inledde karriären i Alfredshem och var sedan Modos lagkapten mellan 1964 och 1970. Skrev därefter på för Färjestad. Efter säsongen 1974/75 fortsatte ”Nicke” som spelade tränare för Hanhals under några säsonger. VM-spelare 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 och 1970. OS-spelare 1964 och 1968. Vinnare av Guldpucken 1964. Är idag 83 år och bor i Våröbacka.



Kjell-Rune Milton



Född: 1948

Klubb:Teg/Modo

VM: 1969 och 1970



”Mille” var en av två i VM 1969 och 1970 som hade Teg som moderklubb. När VM 1969 spelades var Milton i Division 2. VM 1969 blev också hans första VM-turnering. Efter VM flyttade Kjell-Rune Milton till Modo där han spelade tre säsonger innan resan gick vidare till Västra Frölunda. 1975 lämnade han Göteborg för tre säsonger i tyska Kölner, två i Bäcken, en i Djerv, två i Mölndal och två i Lerum innan han avslutade karriären. Har haft olika tränaruppdrag från början av 1980-talet till slutet av 1990-talet. Bland annat var han Förbundskapten för U18-ladslaget säsongen 2000/01. VM-spelare 1969, 1970, 1971, 1974 och 1975. OS-spelare 1972. Är idag 73 år och bor i Mölndal.



– Jag minns dom här dagarna i Prag mycket väl. Vi hade inlett försäsongsträningen den sommaren då det rapporterades om skottlossning på gatorna i Prag. Det var hemska dagar och jag såg både döda och svårt skadade människor på gatorna, en fruktansvärd tid, berättar Vaclav Nedomansky, som var Tjeckoslovakiens stora stjärna vid den här tiden, för hockeysverige.se.

– Matcherna mot Sovjet både 1969 och 1970 i VM var väldigt speciella. Speciellt då matcherna 1969 då vi vann båda mötena. Det var ju alltid ett nöje att slå Sovjet men just då var det en alldeles extra skön känsla, även om det alltid var tuffa matcher mellan oss. Svenska fansen var ju helt otroliga mot det tjeckiska landslaget och dom skrek verkligen på oss i dom här matcherna. Alla ville se oss vinna efter det som hade hänt i Prag.

- Det var verkligen ”hard feelings” vid det här tillfället och invasionen hade gett oss en alldeles speciell motivation till det och för att slå Sovjet.

Det fanns också många uppsidor kring VM69. Bland annat den stämning som var på läktarplats, även om det förekom politiska demonstrationer där. Tjeckerna på ståplats, som av någon anledning placerats intill ryssarna, ropade »Dubcek, Dubcek, Dubcek« och vecklade ut ett stort vitt skynke med blodröda ryska bokstäver: ”I DAG KAN INTE ERA STRIDSVAGNAR RÄDDA ER” Publiken från Sovjet skanderade Sjaboo, Sjaboo.

- Alla matcher var slutsålda. Det här med Sovjetunionenens inmarsch i Prag gjorde allt ännu intressantare. Matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien var för många hetare än vad våra egna matcher var. Som jag sa, det vibrerade.

- Att åka in på Hovet när vi själva spelade… Då hade jag ståpäls, skrattar Milton och fortsätter:

- Starkaste minnet från turneringen var annars matcherna mellan Tjeckoslovakien och Sovjetunionen. För min personliga del var det att få sätta tre puckar på USA (vinst 10-4). Och då på den dom sagt skulle vara turneringens bästa målvakt (Mike Curran). Jag satte alla tre precis i samma maska.

- Jag är också väldigt nöjd över min egen insats i turneringen. Dessutom hade jag en tränare som trodde på mig. Jag trodde att jag skulle komma till VM och vara en som gav andra gubbarna vatten. Nu spelade jag alla matcher tillsammans med ”Nicke” (Johansson).

Hur var Nils ”Nicke” Johansson att spela med?

- Det var en fröjd. Han tog ett sådant ansvar, vilket en 20-åring som jag behövde. Han gav mig självförtroende.



En annan back som gjorde ett stort avtryck i turneringen var Lennart ”Lill-Strimma” Svedberg.

- Han var egentligen en dubbelfigur. Mellan matcherna märkte man inte så mycket av honom. Han var ingen ensamvarg, men höll sig på sin kant. Däremot då det blev match var han en vi kunde lita på.

- Herregud vad han betydde mycket för det här laget. ”Stimma” gjorde nästan vad han ville under VM.





Bert-Ola Nordlander



Född: 1938

Klubb: AIK

VM: 1969



”Ola” har Wifsta/Östrand som moderklubb och slog igenom redan som 15-åring i klubbens A-lag tillsammans med bland andra Erling ”Eje” Lindström. Flyttade ner till Stockholm och AIK 1963 och blev kvar i klubben till och med säsongen 1972/73. Var därefter spelande tränare för Nacka och Hammarby. Har även tränat Djurgården. Världsmästare 1962 i Colorado Springs. Spelade även VM 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1969 och 1971. OS-spelare 1960, 1964, 1968 och 1972. Vinnare av Guldpucken 1967. Är idag 83 år och bor på Ingarö.



– VM i Stockholm har alltid varit speciellt och då framförallt på Hovet som verkligen är en hockeyarena. Självklart upplevde jag hur tjeckerna och ryssarna verkligen hatade varandra. Jag kan ju säga idag att efter VM 1969 fanns det folk som gick ur AIK för att jag och ”Honken” inte såg till att tjeckerna fick vinna. Telefon ringde så mycket om det här så jag och ”Honken” började med hemligt nummer.



Lars-Erik Sjöberg



Född: 1944

Klubb: Leksand/Västra Frölunda

VM: 1969 och 1970



Från Laknäs vilket gav honom smeknamnet ”Laken” i Leksand. Gjorde sin GIH-utbildning i Stockholm mellan 1965 och 1967. Spelade då för Djurgården, men återvände sedan till Leksand. Efter SM-guldet med Leksand 1969 skrev Sjöberg på för Västra Frölunda. Efter fem säsonger som lagets kapten åkte Lars-Erik Sjöberg tillsammans med Anders Hedberg, Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson och Curt Larsson över till Winnipeg Jets i WHA 1974. Där blev han redan andra säsongen i organisationen lagets kapten. När Winnipeg Jets tog steget in i NHL inför säsongen 1979/80 blev han den första svenska lagkaptenen i den ligan. Avslutade karriären 1980 men fortsatte som scout åt New York Rangers till att det han gick bort i cancer 1987. VM-spelare 1969, 1970, 1972, 1973 och 1974. OS-spelare 1968 och 1972. Canada Cup-spelare 1976. Vinnare av Guldpucken 1969. VM:s bästa back 1974. Avco Cup (WHA) mästare 1976, 1978 och 1979.





Lennart Svedberg



Född: 1944

Klubb: Mora/Timrå

VM: 1969 och 1970



”Lill-strimma” kom liksom Bert-Ola Nordlander från Wifsta/Östrand. Kom fram som ett underbarn som 15-åring i högsta serien. Säsongen 1962/63 tog gode vännen och spelande tränaren ”Eje” Lindström till Grums. Redan efter en säsong flyttade han vidare till Brynäs. Där blev han kvar under två säsonger innan resan gick vidare till Mora. Det var också under den tiden han kanske spelade sin bästa hockey. Mellan 1969 och 1972 spelade han återigen för hemmaklubben som då bytt namn till Timrå. Var även nära att skriva ett proffskontrakt med NHL-klubben St. Louis Blues innan OS-säsongen 1967/68. Men "Lill-Strimma" valde att stanna hemma i Sverige då familjen skulle få tillökning och giftermål med hans tilltänkta fru, Lisbeth, väntade.VM-spelare 1965, 1966, 1969, 1970 och 1971. OS-spelare 1968. VM:s bästa back 1970. Svensk Mästare 1964. Lennart "Lill-Strimma" Svedberg avled 30/7 1972 efter en trafikolycka med dansbandet Leif Engvalls orkesterbuss.



Thommy Abrahamsson



Född: 1947

Klubb: Leksand

VM: 1970



Tvillingbror till Christer Abris. Fostrades hos Godtemplarna i Falun, men värvades av Rune Mases till Leksand 1964. Svensk mästare 1969, 1973 och 1974. Gjorde mellan 1974 och 1977 tre säsonger i WHA för New England Whalers. Återvände sedan för tre säsonger i Leksand innan chansen kom till NHL-spel för Harford Whalers. Återvände till Sverige efter en säsong för att avsluta karriären med två säsonger i Timrå. VM-spelare 1970, 1971, 1972, 1973 och 1974. OS-spelare 1972. Guldpucken 1973. Stoppades från spel i Canada Cup 1976 för att, som förbundsfolket påstod, ha kissat i en papperskorg i Finland under en paus. En av svensk hockeys tuffaste och spelskickligaste backar genom alla tider. Är idag 74 år och bor i Falun.



- Det var min VM-debut och vi gick till något liknande en final mot Sovjetunionen. Vi ledde efter halva matchen efter att Håkan Wickberg gjort 1-0. Ryssarna vände matchen och vann med 3-1 (målskyttar: Vladimir Petrov, Vladimir Vikulov och Alexander ”Sajja” Maltsev) och Sverige fick nöja sig med silver. Jag och Lars-Erik Sjöberg spelade ihop och den här turneringen blev mitt internationella genombrott.

- Intresset för VM-turneringen var grymt stor, herregud man talade senare om Stenmark feber i Sverige, men redan då våra matcher visades i TV 1970 stannade hela Sverige. Det var folk överallt som pratade hockey.



Anders Hagström



Född: 1946

Klubb: Umeå

VM: 1970



Från Bjästa utanför Örnsköldsvik, men fick sitt genombrott i högsta serien för IFK Umeå (dagens Björklöven) 1966. ”Hagge” spelade i klubben till och med säsongen 1971/72 och var då alltså med när IFK Umeå och Sandåkerns SK slog ihop och blev Björklöven. Spelade från 1972 till det han avslutade karriären 1978 för Modo. Där var han lagets kapten under fem säsonger. Spelade bara en match under VM 1970 vilket också blev hans enda VM eller OS-framträdande. Är idag 76 år och bor i Ulvöhamn.





FORWARDS



Leif Henriksson



Född: 1943

Klubb: Västra Frölunda

VM: 1969



”Blixten” kallad eftersom han helt enkelt var en mycket snabb och skicklig skridskoåkare. Fostrades i klassiska IFK Bofors, men skrev på för Västra Frölunda 1963 och spelade kvar där till 1977. Blev med andra ord svensk mästare 1965 med göteborgsklubben. Var efter karriären som spelare tränare för bland andra Västra Frölunda. VM-spelare 1967 och 1969. OS-spelare 1980. Leif Henriksson avled 2019 efter en tids sjukdom.



Mats Hysing



Född: 1948

Klubb: Södertälje

VM: 1969



Mas från Morgårdshammar. Debuterade där i högsta serien redan 1961. Värvades 1966 till Södertälje där han spelade fram till och med säsongen 1974/75. Avslutade sedan karriären efter två säsonger i Division 2 för Nyköping. Spelade endast VM 1969 även o han under ett flertal säsonger fick göra några landskamper här och där. Bildade i SSK och även i landslaget vid några tillfällen en fruktad kedja tillsamammans med Hans Carlsson och Dick Yderström. Mats Hysing avled 2018.



– Det var mest otäckt innan VM då vi var nere i Prag för att spela några uppvärmningsmatcher och det stod pansarbilar i nästan alla gathörn. Ett hemskt minne måste jag säga. Tjeckerna hatade verkligen ryssarna under matcherna i VM sedan och minns jag inte helt fel så slog dom väl Sovjet också.



Stig-Göran Johansson



Född: 1943

Klubb: Södertälje

VM: 1969 och 1970.



”Stisse” kom från Surahammar till Södertälje 1963. Där blev han direkt en publikfavorit tack vare sina stenhårda höfttacklingar trots att han bara var 173 cm. Spelade i SSK till 1978 då han avslutade karriären. Gjorde därefter några år som tränare i både Södertälje (A-lag och juniorlag) samt Nyköping. Bildade i landslaget ofta kedja tillsammans med Lars-Göran Nilsson och Ulf Sterner. VM-spelare 1967, 1969, 1970, 1971, 1972 och 1974. (Tackade nej till VM 1973 efter en tvist med förbundsordförande Helge Berglund). OS-spelare 1972. Släkt på långt håll med Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson. Också han från ”Sura”. Stig-Göran Johansson avled 2002.



Stefan Karlsson



Född: 1946

Klubb: Brynäs

VM: 1969 och 1970



”Lill-prosten” kallad. ” Pappas bror Folke hade fått en svart lång rock som gick ner till ”knylarna” så han såg ut som en präst. Men Folke ville inte ha den så pappa fick ta över rocken och blev då prosten i stället för sin bror. Efter det blev såklart jag ”Lill-Prosten”. Debuterade i Brynäs A-lag 1964 och spelade i klubben till och med säsongen 1980/81 förutom säsongen 1976/77 som han tillbringade i tyska Krefeld. VM-spelare 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 och 1974. Svensk mästare med Brynäs åtta gånger. Stefan Karlsson avled hastig 2020 då han var ute i skogen på ett jaktpass.



– Arne Strömberg, som var coach då, var en mycket duktig tränare och en ledare som var av den gamla skolan han med. Det var senare han som tog mig med till VM-turneringarna 1969 och 1970.

– Dom båda turneringarna gick här i Stockholm efter det att VM i Prag blev flyttat tack vare

invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Vi vann silver båda åren och intresset för oss och turneringarna var enorma.

– Det var självklart väldigt kul att få vara med om att spela VM på hemmaplan. Sedan var det en fantastisk stämning kring matcherna.

Tord Lundström



Född: 1945

Klubb: Brynäs

VM: 1969 och 1970

Gick under namnet ”Norrskensflamman” då han kom ner till Brynäs från Kiruna 1963. Förutom en säsong i NHL för Detroit och även spel med London Lions, 1973/74, var Lundström Brynäs trogen under hela sin karriär även om han hoppade in och spelade några matcher 79/80 då han var tränare för Mörrum. ”Tordan” nio SM-guld med Brynäs och ses av många som den kanske största och enskilt viktigaste spelare klubben haft. VM-spelare 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 och 1975. OS-spelare 1968 och 1962. Deltog dessutom i Canada Cup 1976. Är idag 76 år och bor i Gävle.



– Det minnet som bitit sig fast starkast är när vi råkade få VM till Stockholm två år i rad, 1969 och 1970. Det var väldigt nära att vi vann guld då och ena året slog vi ryssarna med 4-2, men som vanlig var det väl någon match mot Finland som gjorde att vi inte vann guld.

– Sovjet hade invaderat Tjeckoslovakien 1968 och det var väldigt intressant att se hatet som fanns mellan dom två lagen. Dom tittade inte ens åt varandra mellan matcherna.





Lars-Göran Nilsson



Född: 1944

Klubb: Brynäs

VM: 1969 och 1970



”Virvelvinden från Vuollerim” kom till Brynäs 1964 efter att innan spelat för Vuollerim, Öjebyn och IFK Kiruna. Spelade i klubben till och med säsongen 1978/79. Avslutade sedan karriären med en säsong i Sandviken. Vann åtta SM-guld med Brynäs. Känd för sin snabbhet på isen och sin mycket korta klubba. En av högsta seriens bästa målskyttar under slutet av 1960-talet och 1970-talet. VM-spelare 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972 och 1974. OS-spelare 1968 och 1972. Spelade även Canada Cup 1976. Är idag 77 år och bor i Gävle.



Håkan Nygren



Född: 1944

Klubb: Modo

VM: 1969



Från Alfredshem men gjorde ett stopp i Skellefteå mellan 1962 och 1964 innan han återvände till det som då hade bytt namn till Modo. Blev värvad av Gösta ”Pollenkungen” Carlsson till Rögle 1967, men återvände till Modo efter en säsong. Spelade i Modo till och med säsongen 1972/73 där han under sista tre säsongerna var lagets kapten. Gjorde därefter fyra säsonger i Timrå och en i Bergforsen innan han slutade spela. Hade efter spelarkarriären en rad tränaruppdrag. Mellan 1977 och 2015 har han varit tränare för ett tjugotal olika klubbar. Bland annat för Modo och HV71 i elitserien. VM-spelare 1969 och 1971. Är idag 77 år och bor i Ängelholm.



Roger Olsson



Född: 1944

Klubb: Västra Frölunda

VM: 1969 och 1970



”Viking” kallad. Kom fram som stor talang i Västerås i början av 1960-talet, men flyttade till Göteborg och Västra Frölunda 1965. Blev svensk mästare redan under sin första säsong i klubben. Spelade i Västra Frölunda till och med säsongen 1975/76. Avslutade sedan med tre säsonger i Hanhals. Ses allmänt som en Västra Frölundas nyttigaste spelare genom alla tider. En tränares dröm. VM-spelare 1969 och 1970. OS-spelare 1968. Är idag 77 år och bor i Västra Frölunda.



Björn Palmqvist



Född: 1944

Klubb: Djurgården

VM: 1969 och 1970



En av svensk hockeys mest respektingivande spelare under slutet av 1960 och 1970-talet. Palmqvist blick då han blev arg skojade man inte bort. Samtidigt hade han ofta vid sidan av isen glimten i ögat. Liksom Anders Hagström kommer Björn Palmqvist från Bjästa. Första klubben i högsta serien var Alfredshem/Modo. Blev ettårsfall då han tillsammans med Kent Lindgren och Henry ”Henna” Svensson skrev på för Djurgården 1965. Spelade i Djurgården till och med säsongen 1977/78 förutom säsongen 1973/74 då han spelade för Björklöven. Gjorde därefter ett par säsonger för Haninge. VM-spelare 1966, 1967, 1969, 1970, 1971 och 1972. OS-spelare 1968 och 1972. Är idag 77 år och bor utanför Härnösand.



– Det var väldigt roliga turneringar och vi var ju verkligen på gång då och nära att ta guldet. Stämningen kring turneringarna var ju fantastiska och vi fick höra att folket hemma i stugorna var beredda att kasta ut TV-apparaterna när vi inte spelade bra.

– Sen var ”Honken” Holmqvist fantastiskt bra. Det är ju så mycket lättare att spela då du vet att man har en målvakt längst bak som tar tre frilägen av tre. Andra viktiga spelare under dom här turneringarna var Tord Lundström, Håkan Wickberg och hela det här brynäsgänget liksom Roger Olsson, ”Blixten” Henriksson och killarna från Frölunda.



Ulf Sterner



Född: 1941

Klubb: Västra Frölunda/Färjestad

VM: 1969 och 1970.



Bror till Ove Sterner. Tre Kronors lagkapten vid båda hemmaturneringarna. Vår första Sverigefostrade NHL-spelare då han säsongen 1963/64 representerade New York Rangers i fyra matcher. Från Deje gick Ulf Sterner till Forshaga 1956 där han fick spela tillsammans med förebilden Nisse Nilsson. Inför säsongen 1961/62 skrev Sterner på för Västra Frölunda där han spelade till NHL-äventyret drog igång. Efter hemkomsten till Sverige spelade Ulf Sterner bland annat för Rögle, Färjestad, Västra Frölunda, Bäcken, Vänersborg, Forshaga, Skattkärr, Skåre och Hammarö. Under säsongen 1973/74 spelade han tillsammans med bland andra Leif ”Honken” Holmqvist i London Lions. Ses av många att varit före sin tid som hockeyspelare. Kanske också den mest kompletta under 1960 och 1970-talet. Helt orädd oavsett vilket lag han ställdes mot. Världsmästare 1962, men spelade även VM 1961, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971 och 1973. OS-spelare 1960 och 1964. Guldpucken-vinnare 1963. VM:s bästa forward 1969. Är idag 80 år och bor i Grava Rud utanför Karlstad.



Dick Yderström



Född: 1947

Klubb: Södertälje

VM: 1969



Från Södertälje-Pojkarnas AIF. Skev på för Södertälje SK som junior och debuterade i dåvarande allsvenskan 1964/65. Är med sina 18 säsonger i SSK den som spelar flest antal i klubbens historia. Avslutade karriären efter säsongen 1981/82. Har efter karriären varit tränare för bland annat Södertälje och Örebro. VM-spelare 1969 och 1973. Är idag 74 år och bor i Södertälje.



– Först och främst kommer jag ihåg matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien. Ryssarna hade invaderat Tjeckoslovakien 1968 så det blev fruktansvärt tuffa matcher de båda lagen i mellan under VM 1969. Tanken var att VM skulle ha spelats i Prag men tack vare invasionen så flyttades VM till Sverige. Sen var stämningen på Hovet fantastisk.

– Tanken var att jag skulle spela i en ren SSK kedja med Mats Hysing och Hans Carlsson. Men så blev Hasse petad strax innan så de blev lite turbulent. Det var ett fantastiskt lag med ”Honken”, ”Stisse”, Bert-Ola Nordlander, ”Uffe”Sterner, ”Lill-Strimma”, Tord Lundström, ”Nicke” Johansson, Lars-Erik Sjöberg, Arne Carlsson m fl.

Anders Hedberg



Född: 1950

Klubb: Modo

VM: 1970



Debuterade i Svedjeholmens A-lag som 12-åring. Skrev säsongen 1967/68 på för Modo. Flyttade sedan vidare till Djurgården inför säsongen 1972/73. Redan efter två säsonger i huvudstaden lämnade Anders Hedberg för spel i WHA och Winnipeg Jets tillsammans med vännerna Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson. Lars-Erik Sjöberg. Var där med om att vinna Avco Cup två gånger. Inför säsongen 1978/79 skrev Anders Hedberg och Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson på för New York Rangers. Där kom Hedberg att spela fram till och med säsongen 1984/85. Tackade nej till VM 1969 på grund av studier. Har efter karriären jobbat med ishockey i olika positioner både i NHL och hemma i Sverige. Bland annat var han General Manager för Tre Kronor under två säsonger. VM-spelare 1970, 1972 och 1974. Canada Cup-spelare 1976 och 1982. Sveriges bästa junior 1969 och 1970. Årets rookie i WHA 1975. Är idag 70 år och bor på Lidingö.



– Hela turneringen 1970 var ju en fantastisk upplevelse eftersom den gick på hemmaplan och det gick bra för Tre Kronor. De högsta ratingsiffrorna någonsin i svensk TV är väl från vår finalmatch mot Sovjet det året. Matchen förlorade vi med 3-1 och jag har för mig att det var Håkan Wickberg som gjorde Sveriges mål.

Är 5-3-målet på Tjeckoslovakien ditt personligen starkaste minne från turneringen?

– Det kan man väl säga eftersom det målet avgjorde matchen.

Var inte du aktuell redan 1969 för VM-spel?

– Jo, jag skyllde på att jag ville lägga tid på mina studier före hockeyn. Men i själva verket var jag nog mest rädd för att jag inte skulle vara förberedd på att spela i VM. Jag var 18 år och kom från lilla Svedjeholmen. Vad hade jag att göra i ett VM, säger Hedberg med ett skratt.





Hans Lindberg



Född: 1945

Klubb: Brynäs

VM: 1970



”Virus” växte upp i Gävle och debuterade i Brynäs A-lag redan säsongen 1961/62. Han spelade i Brynäs till och med säsongen 1971/72. Var med och spelade hem sju SM-guld till klubben. Gjorde därefter två säsonger i AIK innan han skrev på som tränare för Björklöven. Blev svensk mästare som coach för Umeå-laget 1987. Var svensk Förbundskapten mellan 1975 och 1978. Har även varit Förbundskapten i Schweiz under två vändor, men även tränat en del klubbar i landet. Taktiskt driven som få. Ofta var det ”Virus” som lade upp det taktiska i Brynäs och AIK:s omklädningsrum. VM-spelare 1966, 1967, 1970 och 1971. OS-spelare 1972. Är idag 76 år och bor i Umeå.



– Jag halkade in i turneringen på ett bananskal. Jag var uttagen som reserv av Arne Strömberg och när laget fick någon skada (Leif ”Blixten” Henriksson) kallade han in mig. Vi hade en bra mix av spelare och var nära att ta guldet från Sovjet även om vi inte var tillräckligt bra för att rå på dem.

– Turneringen hade många härliga sidor. Dels intresset från folket här i Sverige. Hela landet stannade upp när vi spelade. Sedan hade vi matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien som var otroligt heta efter ryssarnas invasion av Prag 1968.



Anders Nordin



Född: 1944

Klubb: Modo

VM: 1970



Från Härnösand och klubben Älgarna. Skrev på för Modo 1964 och spelade där till och med säsongen 1974/75 förutom säsongen 1967/68 då Nordin gjorde en kort avstickare till Rögle. Spelade mellan 1976 och 1982 för Örnsköldsvik. Hade senare en fin karriär som tränare. Bland annat under två säsonger i elitserien med Modo, men även en säsong i München. Spelade endast VM 1970 även om han ofta var med i olika landslagssammanhang. Anders Nordin avled 2010.



Håkan Wickberg



Född: 1943

Klubb: Brynäs

VM: 1970



Son till Brynäs legendariska ledare, Thure Wickberg. Debuterade i Brynäs redan 1958 och spelade kvar i klubben till och med säsongen 1974/75. Smart spelare som inte allt för sällan vädrade sina åsikter både i och utanför omklädningsrummet. Pålitlig målskytt som var med om att vinna sju SM-guld med Brynäs. Avslutade karriären med en säsong i Division 1 för Falun. Jobbade som lagledare i Brynäs under många år efter karriären, men testade även på tränaryrket i bland annat Örebro. VM-spelare 1965, 1970, 1971, 1972, 1973 och 1974. OS-spelare 1968 och 1972. Håkan Wickberg avled 2009.



Av alla VM-turneringar vilken var din personligt största framgång?

— Personligen vet jag inte… Jag var nog mer en spelare som tänkte på laget, men jag vann två VM-silver och det 1970 i Stockholm var kanske roligaste.

— Sen gjorde vi ett mycket fint OS i Sapporo 1972 som vi var nära att vinna i silver i, men med något måls marginal så slutade vi fyra.