Lista: De poängbästa svenska rookie-spelarna i NHL:s historia

Vilken svensk har egentligen gjort flest poäng under deras rookie-säsong i NHL? Nu har Hockeysverige.se svaret på det och i denna lista får ni veta vilka svenskar som gjorde flest poäng under deras första riktiga säsong i NHL.

Det är den tiden på året då allting handlar om de nya namnen. Rookie-spelarna gör sig redo i turneringar där de ställs mot varandra för att klubbarna ska kunna ta ett beslut om vilka som ska få fortsätta med NHL-lagen i höst.

Som varje år kryllar det av svenskar och vi har redan sett Jacob Peterson, Lucas Raymond och Jonatan Berggren peta in mål. Frågan är bara om de kan göra det lika bra som tidigare svenskar.

Därför har Hockeysverige.se nu listat svenskarna med flest poäng under sina rookie-säsonger i NHL. Innan vi börjar bör det även nämnas att reglerna som gäller för en "rookie" nu är att spelaren är under 26 år den 15 september när säsongen startar, inte har spelat fler än sex matcher i två raka NHL-säsonger och att spelaren inte har spelat fler än 25 matcher under en säsong.

Fotnot: Statistik från NHL.com

21. Gabriel Landeskog – 52 poäng

Landeskog lämnade Sverige två säsonger innan han var aktuell att draftas säsongen 2011/12. Direkt i debutsäsongen visade den svenske forwarden vilken kvalitet han besitter då han prickade in 22 mål och spelade fram till 30. Landeskog har nu fyllt 28 och noterades förra säsongen för lika många poäng som i sin första säsong, men denna gången med 30 färre spelade matcher.

Gabriel Landeskog. Foto: STEPHEN R. SYLVANIE/USAToday-Sports

20. Ulf Dahlén – 52 poäng

Dahlén gjorde sin debutsäsong i NHL 1987/88 och kom då senast från spel i Björklöven, som då spelade i Elitserien. I Björklöven gjorde Dahlén två säsonger efter att han valdes i draften 1985 som sjunde spelare. I år kommer Ulfs son Jonathan Dahlén göra sin debutsäsong i NHL och vi får se om han når upp till samma nivå redan första säsongen.



19. Anders Kallur – 52 poäng

Kallur debuterade i NHL 1979/80 som efter att han spelat fyra säsonger i Elitserien. När debutsäsongen väl kom i NHL och New York Islanders gjorde han precis som Gabriel Landeskog och noterades för 22 mål och 30 assist. Kallur blev kvar i Nordamerika fram till 1984/85 då han lade skridskorna på hyllan. Totalt blev det 211 poäng i NHL.

18. Håkan Loob – 55 poäng

Loob valdes av Calgary Flames i nionde rundan 1980, men blev kvar i Sverige och Färjestad fram till säsongen 1983/84. Säsongen innan han åkte över till Nordamerika noterades Loob för 76 poäng på 36 spelade matcher i Färjestad. Loob blev kvar i Calgary i sex säsonger och hade sin poängbästa säsong 1987/88 då han noterades för 106 poäng.



Håkan Loob. Foto: Bildbyrån

17. Stefan Persson – 56 poäng

Persson valdes av New York Islanders i fjortonde rundan 1974 och lämnade Sverige tre säsonger efter draften. Under den första säsongen i NHL noterades Persson för imponerande 50 assist och till det lyckades han även addera sex mål.



16. Per-Olov Brasar – 57 poäng

Brasar åkte över till Nordamerika och Minnesota North Stars efter två säsonger i Elitserien med Leksands IF. Totalt blev det 57 poäng under första säsongen för Brasar som bara lyckades slå den poängskörden en gång senare under NHL-karriären.



15. Tomas Sandström – 59 poäng

Tomas Sandström lämnade Brynäs IF efter att han gjort 30 poäng säsongen 1983/84. Under debutsäsongen spelade han i New York Rangers och där noterades han för totalt 59 poäng på 74 spelade matcher. Sandström blev kvar i Nordamerika fram till säsongen 1998/99 då han återvände till Sverige för spel i Malmö Redhawks, där han spelade under lockouten 1994/95.



14. Mats Sundin – 59 poäng

Sundin var förste svensk genom tiderna att väljas som första spelare i NHL-draften och han levde upp till förväntningarna direkt. I Québec Nordiques noterades Stockholmaren under sin första säsong för 59 poäng. Poängskörden skulle stegra de två kommande säsongerna då han först 1991/92 noterades för 76 poäng för att sedan noteras för 114 poäng säsongen efter.



Mats Sundin. Foto: BJÖRN TILLY/Bildbyrån

13. Nicklas Lidström – 60 poäng

Lidström stannade i Västerås i två säsonger efter att han valdes i draften 1989. När säsongen tog fart 1991/92 var han däremot ordinarie i Detroit Red Wings och han gjorde stort avtryck direkt. Efter säsongen 1991/92 dröjde det fram till säsongen 1995/96 innan han skulle göra fler poäng än under sin debutsäsong. Lidström stannade i Detroit hela karriären och vann fyra Stanley Cup med laget.



12. Bengt-Åke Gustafsson – 60 poäng

Gustafsson gjorde sin första säsong i Nordamerika 1979/80 i Washington Capitals och noterades då för 60 poäng. I "Caps" blev det åtta säsonger och totalt noterades Gustafsson för 555 poäng i laget.



11. William Nylander – 61 poäng

William Nylander draftades 2014 och fördelade speltiden säsongen efter draften mellan Modo och AHL-laget Toronto Marlies. Under sin första hela säsong i Toronto 2016/17 noterades Nylander för 61 poäng och var då lagets fjärde bäste poängplockare den säsongen.



10. Daniel Alfredsson – 61 poäng

Alfredsson draftades av Ottawa Senators 1994, men stannade hemma i Sverige i en säsong innan han säsongen 1995/96 gjorde sin debut säsong. Under första säsongen noterades Alfredsson för 26 mål och 35 framspelningar. Han vann aldrig Stanley Cup under karriären och lade skridskorna på hyllan 2013/14 efter en säsong i Detroit Red Wings.



9. Filip Forsberg – 63 poäng

Forsberg fick vänta i två säsonger efter draften innan han gjorde en full säsong i NHL.Säsongen 2014/15 noterades Forsberg för 63 poäng och har sedan dess endast noterats för fler poäng under en och samma säsong två gånger, då han både 2015/16 och 2017/18 noterades för 64 poäng.



Filip Forsberg. Foto: JAMES GUILLORY/USAToday-Sports

8. Pelle Eklund – 66 poäng

Eklund valdes i åttonde rundan 1983 och debuten fick vänta fram till säsongen 1985/86. När den väl kom noterades Eklund för 66 poäng varav 51 var framspelningar. Säsongen innan Eklund lämnade Sverige noterades han för 49 poäng på 35 matcher i Elitserien.



7. Elias Pettersson – 66 poäng

Pettersson valdes som femte spelare i draften 2017 och stannade en säsong i Sverige innan han lämnade för spel i Nordamerika. Den säsongen vann han poängligan och bärgade även SM-guldet med Växjö. Säsongen efter i Vancouver imponerade han direkt och noterades då för 66 poäng. Säsongen efter följde han upp med 66 poäng och efter att ha varit Skadedrabbad förra säsongen får vi se om han bräcker den statistiken i år.



6. Nicklas Bäckström – 69 poäng

Nicklas Bäckström valdes som fjärde spelare i draften 2006 och gjorde sin debutsäsong i NHL säsongen 2007/08. Året innan hade "Bäckis" noterats för 40 poäng på 45 spelade matcher i Elitserien och var då redo att ta klivet. Första säsongen i NHL stod han för imponerande 69 poäng.



Nicklas Bäckström. Foto: GEOFF BURKE/USAToday-Sports

5. Roland Eriksson – 69 poäng

Eriksson valdes i åttonde rundan 1974, men han lämnade inte för spel i NHL förrän säsongen 1976/77. De två säsongerna efter draften spenderade han i Leksand, där han noterades för drygt en poäng per match.



4. Mats Näslund – 71 poäng

Näslund draftades 1979, men stannade hemma i Sverige i tre säsonger efter draften. När det väl var dags får man säga att han var mer än redo säsongen 1982/83. Näslund stod för 71 poäng i Montréal Canadiens under debutsäsongen. Hans poängbästa säsong kom 1985/86 då han noterades för 110 poäng.



3. Kjell Dahlin – 71 poäng

Dahlin gjorde 71 poäng i sin debutsäsong 1985/86. Den poängskörden kom han aldrig mer upp i och totalt blev det tre säsonger i NHL innan flytten gick tillbaka till Sverige.



2. Jörgen Pettersson – 73 poäng

Pettersson lämnade Sverige efter fyra säsonger i Elitserien med Västra Frölunda. I NHL blev det direkt succé och 73 poäng. Däremot blev det aldrig fler poäng under en och samma säsong än det han gjorde 1980/81. Säsongen 1982/83 kom han upp i exakt samma poängskörd som under debutsäsongen, men aldrig mer.



1. Mikael Renberg – 83 poäng

Mikael Renberg valdes av Philadelphia Flyers I andra rundan 1990.Tre säsonger senare skulle han lämna Sverige för spel i NHL och gjorde då sin poängbästa säsong i karriären. Renberg stannade i Philadelphia fram till och med säsongen 1999/00.