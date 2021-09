En del av "kriget" mot Sovjet - så gick det sen för spelarna i Tjeckoslovakien

Så gick det sedan för de tjeckoslovakiska VM-spelarna från 1969.

Ni har under senaste veckorna kunnat läsa om dom infekterade hockeyturneringar på Johanneshovs Isstadion 1969 och 1970. Kriget mellan Sovjet och Tjeckoslovakien och Kanadas bojkott av turneringen 1970. Ni har också kunnat läsa om vad som hände sedan med spelarna i Sovjets och Kanadas VM-lag.



Idag är turen kommen till Tjeckoslovakien. Världsmästerskapet skulle faktiskt ha arrangerats i Tjeckien 1969 - men flyttades till Sverige efter Pragvåren 1968. Det blev brons för Tjeckoslovakien 1969 - och i turneringen därpå.





MÅLVAKTER

Vladimir Dzurilla

Född: 1942

HC Slovan Bratislva

VM 1969 och 1970

Tjeckoslovakiens mest legendariska målvakt. Jobbade som kylskåpsmontör. Spelade sin sista seriematch vid 40 års ålder. Då i tyska klubben Riessersee som han representerade mellan 1979 och 1982. Dit kom han för övrigt från Augsburg. Dzurilla debuterade för Solvan Bratislava 1960 och spelade kvar i klubben till och med säsongen 1972/73. Bytte därefter till ZKL Brno där han blev kvar till äventyret i Västtyskland började. Vad med i det första Canada cup som spelades, 1976, där Tjeckoslovakien gick till final mot Kanada. Världsmästare 1972, 1976 och 1977. Utsågs till VM:s bästa målvakt 1965. Gjorde totalt tre OS och tio VM. Dessutom ett Canada Cup. Vladimir Dzurilla avled 1995.



Miroslav Lacky

Född: 1943

Tesla Pardubice

VM 1969 och 1970

Fick sitt genombrott i Tesla Pardubice under mitten av 1960-talet och debuterade i landslagssammanhang 1966. Han gjorde bara två VM-turneringar, vilket var just 1969 och 1970.

satsade inledningsvis på fotboll, men sadlade om då han var 16 år till ishockey. Då som högerforward. Avslutade karriären med 1972/73 med spel för Karvina i tjeckoslovakiska ligan. Är idag 78 år.

BACKAR

Vladimir Bednar

Född: 1948

Dukla Jihlava/Skoda Pilzen

VM 1969 och 1970

Fostrad i Plzens organisation, men gjorde militärtjänstgöringen i armélaget Duklas Jihlava mellan 1967 och 1969. Återvände sedan till Skoda Pilzen igen. Där spelade han till 1982 då han testade på spel i norska Stjernen en säsong. Spelade efter tiden i Norge för lag längre ner i det tjeckiska seriesystemet, men även ett par säsongen Partizan Beograd i Jugoslavien. Vladimír Bednář spelade tre VM och ett OS. Var så sent som 2007 headcoach för Tjeckiens JVM-lag. Världsmästare 1972. Är idag 72 år.



Josef Horesovsky

Född: 1946

Sparta Prag/Dukla Jihlava

VM 1969 och 1970

En av Tjeckoslovakiens stora backar under slutet av 1960 och början av 1970-talet. Oöm och stenhård i spelet. Började karriären i Kladno. Flyttade till Sparta Prag 1965 men gjorde mellan 1969 och 1971 två säsonger i Duklas Jihlava. Återvände sedan till Prag-klubben där han spelade till och med säsongen 1975/76. Avslutade karriären 1978 efter två säsonger med Motor Ceske Budejovice. Jobbade som tränare mellan 1979 och 2008. Bland annat TPS Åbo 1990/91. Världsmästare 1972. Spelade två OS och fem VM. OS bästa back 1968. VM:s bästa back samma år.



Oldrich Machac

Född: 1946

ZKL Brno

VM 1969 och 1970

Debuterade i högsta ligan för Kosice 1965. Till den klubben kom han från Prostejov. Spelade sedan i ZKL Brno mellan 1967 och 1978. Var klubbens kapten under fem av dessa säsonger. Inledde dock säsongen i tyska andraligan för Rosenheim, men återvände i slutet av säsongen till Brno. Avslutade karriären 1982 efter fyra säsonger i Rosenheim. Vann tre VM-guld med Tjeckoslovakien. Spelade totalt elva VM-turneringar, tre OS och ett Canada Cup. Oldrich Machac avled 2011 efter en tids sjukdom.

Frantisek Pospisil

Född: 1944

Kladno

VM 1969 och 1970

Född i Unhost, men fick sitt genombrott som hockeyspelare i Kladno. I mitten av 1960-talet. Ses som en av tjeckisk hockeys största spelare genom alla tider. Var bland annat med och VM-guld 1972, 1976 och 1977. Var även han med i det första Canada Cup som spelades 1976. Spelade i Kladno till och med säsongen 1977/78. Avslutade sedan med en säsong i tyska Landshut där han blev lagkamrat med Claes-Ove Fjällby från Nacka. Har efter karriären på isen jobbat som coach under flera år. Han var bland annat assisterande coach för Tjeckien vid OS 1988 i Calgary. Har spelat nio VM, tre OS och ett Canada Cup. Årets spelare i Tjeckoslovakien 1971 och 1972. VM:s bästa back 1972 och 1976. Fälldes för doping vid OS 1976 efter att ha använt Kodein. Är idag 77 år.



Jan Suchý

Född: 1944

Dukla Jihlava

VM 1969 och 1970

Enligt många experter en av Europas bästa backar i slutet av 1960-talet. Kallades bland annat för Europas Bobby Orr. Gick 1963 från Havlickuv Brod i andraligan till arméklubben Dukla Jihlava. Där blev Jan Suchý kvar till 1979. Därefter spelade han för Stadlau, Kaufbeuren, Landsberg och Mödling. 1971 var en berusad Suchy bakom ratten inblandad i en allvarlig bilolycka som nästan dödade ett par personer. Han dömdes av en militär domstol till 18 månaders fängelse, men släpptes tidigare. Han var också utanför från det tjeckoslovakiska landslaget i ett par år. Han blev aldrig samma spelare efter denna incident. Han spelade sju VM och ett OS. 1971. Årets spelare i Tjeckoslovakien 1969 och 1970. VM:s bästa back 1969 och 1971. Jan Suchý avled 2021 efter en tids sjukdom.



Lubomir Ujvary

Född: 1948

Slovan Bratislava

VM 1970

Spelade för Solvan Bratislava under hela karriären på elitnivå. VM-turneringen i Stockholm 1970 blev hans enda på den nivån. Där kom han dessutom bara att spela en match. Tuff och fysisk spelare som ofta syntes högt upp i utvisningsligorna. Är idag 72 år.

FORWARDS

Josef Augusta

Född: 1946

Dukla Jihlava

VM 1969

Pappa till Patrik Augusta som gjorde en handfull matcher i NHL. Flyttade från hemmaklubben Havlickuv Brod till Duklas Jihlava 1965. Blev kvar i arméklubben till det att han avslutade karriären 1982. Var bland annat med i Canada Cup 1976 då Tjeckoslovakien tog sig till final. Trots att Augusta spelade fyra VM-turneringar fick han aldrig vara med om att spela hem ett guld. Spelade även ett OS. Var efter karriären bland annat Tjeckisk förbundskapten mellan 1999 och 2002. Där fick Augusta bara med om att spela hem två VM-guld. Hade sitt sista tränaruppdrag säsongen 2009/10 då han coachade Dukla Jihlava. Dog efter en tids sjukdom 2017.



Josef Cerny

Född: 1939

ZKL Brno

VM 1969 och 1970

Kom från HC Rozmital pod Tremsinem. Gick sedan via Spartak Plzen till Ruda Hvezda Brno 1958. Där var han kvar till 1978. Under resans gång hann klubben byta namn till Zetor Brno. Hann med 21 A-lagssäsonger i Brno. Var under många år, och även i VM-turneringarna i Stockholm, radarkompis till Richard Farda. Säsongen 1978/79 blev Černý då han spelade för österrikiska Graz. Jobbade mellan 1978 och 2002 som coach på olika nivåer. Spelade tolv VM-turneringar och fyra OS. Var kapten i det tjeckoslovakiska landslaget under ett par säsonger. Är idag 81 år.



Richard Farda

Född: 1945

ZKL Brno

VM 1969 och 1970

Inledde karriären med spel i hemmaklubben Zbrojovka Zidenice. Tog steget över till Duklas Jihlava 1963. Efter att ha gjort värnplikten i Jihlava valde han spel i ZKL Brno. 1974 lämnade Ricjard Farda Tjeckoslovakien under uppmärksammade former. Han flydde via Schweiz till Kanada där han skrev på för Toronto Totos i WHA. Efter två säsonger där gjorde han en säsong för Birmingham Bulls innan han återvände till Europa. Mellan 1977 och 1992 spelade han för schweiziska klubbarna Geneve-Servette, Zurcher, Grasshopper, Ascona och en del klubbar i lägre divisioner. Har coachat under närmare 15 säsonger i tjeckiska ligan efter att han slutade spela. Världsmästare 1972. Spelade ett OS och sex VM. Pappa Eduard Farda var en duktig coach i Tjeckoslovakien, men omkom i en trafikolycka då Richard var 15 år. Är idag 75 år.

Jozef Golonka

Född: 1938

Slovan Bratislava

VM 1969

Lagkapten vid VM 1969 i Stockholm. Under hela sin seniortid i Tjeckoslovakien spelade han för Slovan Bratislava förutom 1957 till 1959 då han tillhörde arméklubben Dukla Jihlava. Mellan 1969 och 1972 spelade han för Rissersee och 1972 till 1975 för Zvolen. Klev på tränarjobbet efter karriären som spelare. Var bland annat Förbundskapten för Slovakien vid World Cup 1996. VM-debuterade redan 1959 och spelade totalt fem VM och tre OS. Är idag 83 år.



Jan Havel

Född: 1942

Sparta Prag

VM 1969

”Gusta” kallad. Från staden Kolin, men fick sitt genombrott i Sparta Prag 1963. Spelade kvar i samma klubb till och med säsongen 1974/75. Gjorde därefter fyra säsongen för Slavia Prag. Gjorde sin första VM-turnering 1967 och spelade totalt tre VM och två OS. Är sedan flera år tillbaka ansvarig för Sparta Prags U20-lag. Vid VM 1969 var han en av spelarna som täckte över stjärnan på matchtröjan för att visa sin avsky över Sovjets invasion. Är idag 78 år.



Jaroslav Holík

Född: 1942

Dukla Jihlava

VM 1969 och 1970

Pappa till Robert ”Bobby” Holík. och bror till Jiri Holík. Svärson är för övrigt Frantisek Musil som var gift med dottern och tennisstjärnan Andrea Holíková. Inledde karriären i Division 2-klubben Havlickuv Brod, men bytte till Duklas Jihlava 1961. Där ses han än idag som en av klubbens största spelare genom alla tider. Slutade spela 1979, men fortsatte som assisterande coach i klubben till 2002. Var ordförande i hemmaklubben Havlickuv Brod under flera säsonger. Världsmästare 1972, men spelade totalt sju VM och ett OS. Tvingades amputera ett ben 2011 och avled 2015 efter en tids sjukdom.

Jiri Holík

Född: 1944

Dukla Jihlava

VM 1969 och 1970

Bror till Jaroslav Holík. Bildade en fruktad kedja under VM tillsammans med sin bror och Jan Klapac. Efter tiden i Havlickuv Brod valde även Jiri Holík spel med Dukla Jihlava. Där spelade han till och med säsongen 1977/78. Därefter spelade han två säsonger för Rosenheim och en var i Stadlau och Wiener innan han avslutade karriären som spelare. Han var med om att vinna tre VM-guld, 1972, 1976 och 1977. Spelade totalt 13 VM-turneringar och fyra OS. Dessutom var han med i det tjeckiska laget som tog sig till final i Canada Cup 1976. Jiri Holík är den spelare som spelat flest VM-matcher i världen. Fick 70 flaskor vin i födelsedagspresent på sin 70-års dag. Dom var slut då han fyllde 75. Är idag 77 år.

Jan Hrbaty

Född: 1942

Dukla Jihlava

VM 1969 och 1970

Debuterade för Dukla Jihlava i högsta liga 1961 och spelade där till och med säsongen 1978/80, vilket också blev hans sista säsong som spelare. Var under några säsonger på 1990-talet assisterande coach i klubben. Spelade tre VM och ett OS. Var en duktig fotbollsspelare som ung, men valde att satsa på hockeyn vid 16-årsålder. Jan Hrbaty avled 2019 efter en längre tids sjukdom.

Jaroslav Jirik

Född: 1939

ZKL Brno

VM 1969

Fick sitt genombrott i högsta ligan i slutet av 1950-talet i hemmaklubben Kladno. Inför säsongen 1961/62 bytte han till Brno där han blev kvar till 1975 då han slutade spela. Dock spelade han säsongen 1969/70 i USA då landets regering godkänt att han skulle få åka över dit för att spela hockey samtidigt som Josef Horešovský och Jan Havel fått nej. Det blev 53 CHL-matcher med Kansas City Blues, men framför allt tre NHL-matcher med St. Louis innan han återvände till Brno. Hade en lång tränarkarriär efter sin tid som spelare. Coachade bland annat Schweiz landslag under ett par säsonger. VM-debuterade 1958 och spelade totalt sju VM-turneringar och tre OS. VM:s All Star team 1965. Jaroslav Jirik som var pilot avled 2011 i en flygolycka.

Jan Klapac

Född: 1941

Dukla Jihlava

VM 1969

Sågs ofta spela med bröderna Jaroslav och Jiri Holik. Världsmästare 1972. Spelade i Karlovy Vary till och med säsongen 1959/60. Skrev därefter på för Dukla Jihlava där han spelade kvar under hela sin karriär, vilken avslutades 1975. Spelade fem VM och två OS för Tjeckoslovakien. Morfar till Ester Ledecká som vann OS-guld i både snowboard och Super-G 2018. Är idag 80 år.

Vaclav Nedomansky

Född: 1944

Slovan Bratislava

VM 1969 och 1970

En av Tjeckoslovakiens största spelare genom alla tider. Från Hodinin gick ”Big Ned” till Slovan Bratislava 1962, men 1974 valde han att fly från Tjeckoslovakien och det forna östblocket.

”Min flykt från Tjeckoslovakien var ganska dramatisk. Jag visste att jag skulle hamna i fängelse om jag skulle misslyckas med min flykt. Vi hade sagt att vi skulle på en semesterresa med bil till Schweiz ochdå vi väl kom fram dit så möttes vi upp av två managers från två olika lag. Det var en var från Toronto Toros och en från Atlanta Flames.

– Flykten gick ju bra och när jag väl kom till Kanada bestämde jag mig för spel i Toros eftersom dom hade lyckats signa storstjärnor så som Frank Mahovlich från Montreal Canadians och Paul Henderson från Toronto Maple Leafs. Vi hade ett väldigt bra lag där Billy Harris var coach och trots att vi bara var stadens andralag bakom Maple Leafs så hade vi över tiotusen åskådare i snitt på våra matcher.”

Det blev två säsonger i Toronto Toros och två för Birmingham Bulls innan han skrev på för Detroit i NHL. Efter fem säsonger där avslutade han karriären med spel för New York Rangers och St. Louis under en säsong. Det blev 421 NHL-matcher, 122 mål och totalt 278 poäng. Jobbade mellan 1992 och 2019 som NHL-scout för Los Angeles, Nashville respektive Vegas. Världsmästare 1972. Spelade totalt nio VM och två OS. VM:s bästa forward 1974. Är idag 77 år.



Frantisek Sevcik

Född: 1942

ZKL Brno

VM 1969 och 1970

Fick sitt genombrott i mitten av 1960-talet för ZKL Brno. Spelade kvar i klubben till 1973. Gjorde därefter två säsonger i Karvina och två i Prostejov innan han avslutade karriären. VM-debuterade 1965, men spelade totalt fyra VM och ett OS. Kom med i OS All Star team 1968. František Ševčík avled 2017 i cancer.



Julius Haas

Född: 1948

Slovan Bratislava

VM 1970

Från Zilina, men spelade mellan 1967 och 1977 för Slovan Bratislava. Varvade därefter ner med en säsong i tvåan med Zilina och en med Topolcany. VM-debuterade 1970 i Stockholm och spelade ytterligare en VM-turnering. Även om han spelade en del landslagsspel senare blev det inget mer spel i några större turneringar. Världsmästare 1972. Är idag 72 år.

Ivan Hlinka

Född: 1950

Litvinov

VM 1970

Kom fram som ett underbarn i tjeckisk hockey och debuterade i VM1970 som 20-åring. Under sina år som spelare i Tjeckoslovakien tillhörde han Litvinov, men mellan 1981 och 1983 spelade han i NHL för Vancouver som redan då var en svenskklubb. I laget fanns bland andra Thomas Gradin, Lasse Lindgren, Anders Eldebrink, Lasse Molin och Per-Olov Brasar. Efter tiden i NHL gjorde han även två säsonger i Zug innan han avslutade karriären 1987 hemma i Litvinov. Världsmästare 1972, 1976 och 1977. Spelade elva VM, två OS och ett Canada Cup. Jobbade efter karriären som coach för bland annat det tjeckiska landslaget, men även för Vancouver Canucks. Ivan Hlinka avled 2004 efter en trafikolycka.



Jiri Kochta

Född: 1946

Sparta Prag

VM 1970

Växte upp i Prag, men militärtjänstgöringen tog honom till Dukla Jihlava 1965. Inför säsongen 1968/69 återvände han hem till Sparta Prag och blev kvar i klubben till och med säsongen 1978/79. Gjorde därefter två säsonger i Landshut innan han avslutade med spel i lägre divisioner i Tyskland. Världsmästare 1972. Spelade sju VM och två OS. Svärfar till tidigare tennisproffset Jiří Vaněk. Är idag 74 år.



Vladimir Martinec

Född: 1949

Tesla Pardubice

VM 1970

liksom Ivan Hlinka ingick Vladimír Martinec den nya generationen tjeckoslovakiska storspelare som kom fram under VM 1970. Spelade i Pardubice till och med säsongen 1980/81. Avslutade sedan karriären med spel under fyra säsonger för Kaufbeuren. Hade efter karriären som spelare en lång tränarkarriär. Han var då bland annat tjeckisk Förbundskapten under några säsonger. Världsmästare 1972, 1976 och 1977. Spelade totalt elva VM, tre OS och ett Canada Cup. Uttagen i VM:s All Star team 1974, 1975, 1976 och 1977. Är idag 71 år.



Stanislav Pryl

Född: 1942

Tesla Pardubice

VM 1970

Inledde karriären i Pardubice, men som så många andra spelade han för Dukla Jihlava under militärtjänstgöringen. Återvände till Pardubice 1963 där han spelade kvar till 1974. Avslutade sedan karriären med två säsonger i tredje divisionen för Sumperk. VM-debuterade 1963 och turneringen i Stockholm 1970 blev hans sista. Spelade totalt fem VM och ett OS. Stanislav Prýl avled 2015.