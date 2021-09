Rögle fick schweiziska mästarna på fall – igen

Rögle lämnar Schweiz med en seger mot de regerande NLA-mästarna.

SHL-laget kunde vinna en tajt match med 2-1 efter förlängning då Anton Bengtsson avgjorde med en läcker backhand.

Det blev en tajt och spännande mellan EV Zug och Rögle BK nere i Schweiz under torsdagskvällen.

SM-finalisten vann den första matchen mot de schweiziska mästarna med 5-3 förra veckan och inledde också bäst i det andra mötet lagen emellan.

Lucas Ekeståhl Jonsson skickade nämligen in 1-0 till Ängelholmslaget i powerplay efter redan tre minuters spel.



🚨! @roglebk take the lead! Lucas Ekeståhl Jonsson lights the lamp after just 3 minutes!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/LQfN7iQX0T — Champions Hockey League (@championshockey) September 2, 2021

Mot slutet av den första perioden var det dock Zugs tur att hitta nät i powerplay-spel. Det var då en av lagets fyra svenska stjärnor, Carl Klingberg, som petade in pucken för 1-1.

🚨! Carl Klingberg can't stop scoring in the CHL!



His tally ties the game for @official_EVZ #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Jtvgs2gfyp — Champions Hockey League (@championshockey) September 2, 2021

BENGTSSON SUDDENHJÄLTE

Därefter blev det en målvaktskamp mellan Rögles Christoffer Rifalk och den schweiziske VM-keepern Leonardo Genoni. Båda målvakterna stod för flera högklassiga räddningar för att se till att ställningen förblev 1-1 resten av ordinarie speltid.



I förlängningen var det SHL-laget som drog det längsta strået. Knappt en minut in i overtime drev Ekeståhl Jonsson upp pucken riktigt fint och lade sedan in den i mitten där Anton Bengtsson kom fri mot Genoni. Bengtsson, som är lite av en frilägesspecialist, gjorde då en dragning och lade sedan upp pucken i nättaket med en läcker backhand.

🚨🚨!!! ANTON BENGTSSON OT WINNER!@roglebk take the extra point as their fine @championshockey form continues!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/wDVVnDMBJE — Champions Hockey League (@championshockey) September 2, 2021

2-1 till Rögle som därmed tar sin tredje raka vinst i årets CHL och sin andra seger mot schweiziska mästarna Zug.

EV Zug – Rögle 1–1 (1-1,0-0,0-0,0-1)

Zug: Carl Klingberg,

Rögle: Lucas Ekeståhl Jonsson, Anton Bengtsson.

