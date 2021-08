Beskedet: Draftettan väljer bort NHL-spel

Det kommer inte att bli spel för Owen Power i NHL den kommande säsongen.

Den 18-årige backen kommer i stället att fortsätta med collegehockeyn på University of Michigan.

Han blir dock inte ensam. University of Michigan får även tillbaka drafttvåan Matty Beniers samt draftfemman Kent Johnson till nästa säsong.

𝐈𝐓'𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋! Owen Power, Matty Beniers and Kent Johnson will return to Michigan for the 2021-22 season.#NotDone #UnfinishedBusiness#GoBlue〽️ pic.twitter.com/eT0j3YTbSm