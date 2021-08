Bekräftat: Boston sajnar svenske forwardstalangen

Under gårdagen började det sippra ut uppgifter om att Fabian Lysell lämnar Luleå för spel i Nordamerika.

Nu kan Boston Bruins bekräfta att de har sajnat 18-åringen.

– Vi ser fram emot att få arbeta med Fabian under hela utvecklingsprocessen, säger Bruins general manager Don Sweeney.



Det började sippra ut uppgifter om att Fabian Lysell skulle lämna Luleå för spel i Nordamerika under eftermiddagen i går.

Nu är det även klart. Boston Bruins, som valde Lysell i årets draft, har skrivit ett ingångskontrakt med talangen.

– Bruins är glada över att ha sajnat Fabian till sitt första NHL -kontrakt. Fabian är en begåvad ung spelare, och vi ser fram emot att få arbeta med Fabian under hela utvecklingsprocessen, säger Bruins general manager Don Sweeney till NHL.com.

KOM TILL LULEÅ UNDER SÄSONGEN

Lysell lämnade Frölunda under fjolårssäsongen för spel i Luleå. Det blev däremot bara 26 matcher och åtta månader för 18-åringen i sitt nya lag innan han nu kom att lämna.



Under den gångna säsongen noterades Lysell för tre poäng (2+1) på de 26 matcherna i Luleå.

