Svensken stannar i Tampa Bay

Tampa Bay Lightning kommer att tappa en rad spelare efter att ha vunnit Stanley Cup för att de ska kunna hamna under lönetaket. De har redan därför fått släppa Barclay Goodrow till New York Rangers.

Men en spelare blir i alla fall kvar hos mästarklubben.

Lightning meddelar nämligen att de har sajnat ett nytt kontrakt med svenske backen Fredrik Claesson. De tecknar ett tvåvägskontrakt som endast sträcker sig över den kommande säsongen där han kommer att tjäna 750 000 dollar vid NHL-spel och 250 000 dollar om det blir spel i AHL.

We have signed Fredrik Claesson to a one-year, two-way contract. https://t.co/dwMyl5JWdn — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 17, 2021

Claesson kom till Tampa vid Trade Deadline i våras i en trejd där svenske målvaktstalangen Magnus Chrona skickades i motsatt riktning, till San Jose Sharks.

Stockholmaren fick sedan spela två grundseriematcher för de blivande mästarna men satt på lagets reservlista under hela slutspelet.

Totalt har Fredrik Claesson spelat 161 NHL-matcher för Ottawa Senators, New York Rangers, New Jersey Devils, San Jose Sharks och Tampa Bay Lightning under sina nio år i Nordamerika.

