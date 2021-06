Turneringen ställdes in – nu får Sverige ny chans att arrangera U18-VM

U18-VM skulle ha genomförts i Linköping och Mjölby i januari. Coronapandemin tvingade dock arrangörerna och IIHF att ställa in turneringen in. Nu får Sverige dock en ny möjlighet att arrangera turneringen.



– Vi ser att svensk flick-och damhockey utvecklas och intresset växer med det. Vi har en av världens bästa ligor i SDHL och under säsongen 2019/2020 blev TV-pucken en turnering för både flickor och pojkar. Vi har också sjösatt Svensk ishockeys dam- och flicksatsning 2021–2030 som syftar till att skapa en hållbar förändring och utväxling på damsidan, därför känns det inspirerande att få visa upp världens bästa juniorer på hemmaplan, säger Johan Stark, generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Klart är också att SVT kommer att sända matcher från mästerskapet.

– Vi vet att ett hockey-VM på hemmaplan engagerar och att många är nyfikna på morgondagens stjärnor. Vi ser därför fram emot att visa alla Sveriges matcher samt finalen från junior-VM för SVT:s stora publik. Vi ser också fram emot att göra en tv-produktion från turneringen värdig världens bästa juniorlag på damsidan. Tidigare mästerskap har matchproduktionerna varit undermåliga men nu ska vi på SVT sätta en ny tv-nivå som vi hoppas blir standard framåt, säger Åsa Edlund Jönsson, sportchef på SVT.



Turneringen spelas mellan den 8–15 januari 2022. Spelschemat för de åtta medverkande nationerna kommer att presenteras närmare turneringsstarten.

