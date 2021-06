Spikar backsidan – med AHL-meriterad back

Tidigare har de värvat namn som Johan Gustafsson, Daniel Gunnarsson, Anton Svensson, Mikael Frycklund och Alexandre Lavoie.

Nu fortsätter storsatsande Västerås sin värvningsbutik och spikar backsidan genom att plocka in den storväxte amerikanen Logan Roe från ECHL.

– Han passar bra in på den profilen vi har letat efter. Vi har haft några namn som vi haft en dialog med, den här spelaren har funnits med en stund och vi har haft en dialog kring det. Han har fått väldigt mycket gott om sig från mina kontakter, säger sportchefen Patrik Zetterberg till klubbens hemsida.



Roe har spenderat sex raka säsonger i ECHL och spelat totalt 358 matcher i ligan. Han har dock lånats upp till AHL vid tre olika tillfällen där han fått spela 17 matcher.

TOGS UT I ALL STAR-LAGET

De tre senaste säsongerna har han varit assisterande kapten för Florida Everblades där han även har fått ett lyft i karriären. Säsongen 2019/20 sköt han tolv mål och 38 poäng på 45 matcher för Everblades. Det gav honom en tredjeplats i backarnas skytteliga samt en sjundeplats i poängligan för försvarare, trots att han missat flera matcher jämfört med de andra i toppen av poängligan.



Samma säsong fick han även spela i ECHL:s All Star-match och han utsågs sedan också till All Star-matchens MVP. Efter säsongen togs han även ut i ligans All Star-lag.

Nu väntar alltså en flytt till Sverige för spel i HockeyAllsvenskan för Logan Roe.

– Det här är något jag alltid velat testa i min karriär, att flytta över Atlanten och testa på spel på stor rink. När jag hörde att Västerås och Patrik (Zetterberg) var intresserade hade vi bra snack, och det kändes som att det kommer att passa min spelstil perfekt, säger Roe i ett klipp på VIK:s hemsida.



