Satsar mot OS i ny miljö: "Mer jämställt"

Efter en tung säsong för både henne och laget byter Kajsa Armborg nu botten från toppen, när hon lämnar Leksand för spel i HV71. För hockeysverige.se berättar 22-åringen om den tuffa säsongen - och varför hon nu lämnar Leksand efter sju år.

– Jag tycker att den här satsningen HV71 gör märks av. Man känner den fast man själv inte varit i den, säger hon.

Kajsa Armborg har spelat två U18-VM. Då representerade hon Leksand, men efter sju säsonger i klubben har hon nu valt att lämna Dalarna. Ny klubbadress blir i stället HV71 som senaste säsongen tog sig till semifinal i SDHL. Nu har hon dock några veckor kvar på sitt jobb i Leksand och när hon summerar tiden i sin gamla klubb är det nästan bara goda minnen hon tar med sig.

- Jag ser tillbaka på det som en bra tid. Det har varit mycket upp och ner prestationsmässigt, men också verksamhetsmässigt, berättar 22-åringen från Örebro då hockeysverige.se träffar henne i ett duggregn utanför Hildasholm, det som Axel Munthe lät bygga åt sin fru Hilda, i Leksand.

- Leksand har varit en stor del av mitt liv så det är absolut tråkigt att lämna. Ibland behöver man nya utmaningar, men det här har blivit mitt hem eftersom jag bott här under så många år.



Hur har du upplevt att bo och leva i Leksand under dom här sju åren?

- Det har varit skönt att komma till en mindre ort, veta vart man har saker och folk. Det blir mer familjärt då. Jag tycker att det varit en bra omställning att bo här då man flyttat från familjen till att bo själv.



Vad ser du som höjdpunkten under dina säsonger i Leksand?

- Oj… Vi har ju inte kommit så långt i slutspelen, men ceremonin efter att jag spelat 300 matcher var fin. Det låter inte så mycket med 300 matcher då jag varit här i sju år, men det tar ändå lite tid att samla ihop dom. Det kändes ändå så stort, säger Kajsa Armborg med ett leende samtidigt som hon tittar bort mot Tegera Arena där flera av hennes totalt 208 matcher, 33 mål och totalt 88 poäng tillkommit.

"MENTALT OCH FYSISKT TUNGT"

Däremot är hon inte nöjd med sin senaste säsong i Leksandströjan. Det blev fyra mål och totalt nio poäng på 31 matcher samtidigt som laget kom näst sist i SDHL.

- Min säsong var dålig. Det var tungt för mig, men även för hela laget. Det blev bara så, både mentalt och fysiskt tungt.

- Jag fick mycket speltid och då där jag kanske inte hade tänkt mig, i egen zon. Man tog slut fortare än jag trodde eftersom man inte orkade hela vägen fram. Det var en tuff säsong. Speciellt eftersom min säsong för två år sedan var så pass bra och jag kände att jag var på gång.

- Det var såklart tråkigt och det är också därför jag känner att jag behöver någonting nytt, säger Armborg som säsongen 2019/20 svarade för fina 30 poäng på 36 matcher.

Kajsa Armborg var med i landslagssnacket under flera säsonger, men sedan hände något som gjorde att hon inte kom upp i den höga kapacitet hon besitter och inte heller levererat på samma vis poängmässigt.

- Det handlar såklart också om att jag fått ta mer ansvar defensivt. Det är svårt att fokusera på alla zoner. Blir det mycket spel i defensiven så blir det tungt i offensiven.



Du ser besviken ut när du säger det, känner du att förra säsongen var just en besvikelse för dig?

- Ja, klart att det var så. Ingen av oss ville komma så långt ner som vi gjorde. Alla ville slåss om slutspel och topp fyra. Självklart är då en bottenplats en besvikelse.



Hur upplevde du gruppen förra säsongen med tanke på tränaravhopp och en pandemi som gjorde läget speciellt?

- Det är så svårt att svara på eftersom det var, som du säger, svårt med ”coviden”. Gruppen var yngre än vad den har varit innan. På så sätt var det en rätt stor skillnad.

- Sedan blir det konstigt när man inte får umgås på ett vanligt sätt. Vi fick inte hitta på aktiviteter vid sidan av eller ha teambuilding på samma sätt. Det tog lite stryk där.

"BEHÖVER NÅGONTING NYTT"

Varför väljer du att lämna Leksand för HV71?

- Jag känner att jag behöver någonting nytt för att fortsätta min utveckling. HV71 har en bra verksamhet och satsar på damerna. Det är mer jämställt, viket jag tycker är vad som behövs för att kunna ta sig framåt. Att det är en verklig satsning och den syns utåt.

- Jag tycker att den här satsningen HV71 gör märks av. Man känner den fast man själv inte varit i den.



Hur var det att möta HV71 förra säsongen?

- Dom hade en stark trupp, men spelade på få spelare eftersom dom hade många skador. Jag tycker att dom ändå varit starka som grupp.

- Det har inte påverkat laget att dom varit nere på två och en halv, tre femmor. Dom har tuffat på än då, vilket tyder på att dom har en stark lagsammanhållning.



Vad hoppas du personligen av flytten?

- Jag vet inte riktigt ännu. Det är spännande och samtidigt lite läskigt med nytt eftersom jag har varit här så pass länge, säger Kajsa Armborg samtidigt som hon spricker upp i ett leende innan hon fortsätter:.

- Jag hoppas att det blir positivt och att jag kommer märka av att det är en satsning. Att det då blir för mig ett högre tempo och mer utmaning varje träning så jag får ha en positiv utveckling.

"KLART DET FINNS MED I TANKARNA"

Det är en OS-säsong, hur tänker du själv kring just landslagsspel?

- Klart att det finns med i tankarna, men som du säger så det ett OS-år. Då har dom tittat mycket på prestationerna innan och då kan det vara svårt att räcka till att ha en stark kommande säsong, men klart att jag satsar på det.



Har du pratat landslagsspel med förbundskaptenen Ulf Lundberg?

- Ja, förra säsongen. Jag var med på ett läger så vi hade en dialog under den säsongen.

Hur ska det bli att flytta från relativt lilla Leksand till det betydligt större Jönköping?

- Det ska nog bli skönt med lite större. Jag känner mig redo för att bo i en större stad och det ska bli skönt att slippa åka i väg för att handla och hitta saker.

- Jag tror det kommer att bli bra och Jönköping är lite likt Örebro och många som säger att det också är en fin stad. Utifrån referenserna jag fått så tror jag att jag kommer trivas, avslutar HV71-centern innan hon springer in på det närliggande gymmet för egen försäsongsträning.

