Uppgifter: Zibanejad tackar nej till VM-spel

Nej, Tre Kronor ser inte ut att kunna räkna med någon stjärnförstärkning från New York Rangers till den stundande VM-turneringen i Riga.

Enligt uppgifter till SVT Sport har den svenske målkungen i NHL, Mika Zibanejad, tackat nej till VM-spel.

När New York Rangers under natten till tisdag, svensk tid, släppte en lista på vilka spelare som förväntas resa över till Lettland för VM-spel från klubben så fanns inte heller Zibanejad med på den listan.

UPDATE: #NYR expected to participate in 2021 IIHF World Championships include Filip Chytil and Libor Hajek (CZE), Zac Jones, Kevin Rooney and Colin Blackwell (USA) and Adam Huska (SVK).