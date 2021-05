Dags för Hockey-VM och det är många om budet

Årets ishockey-VM spelas i Lettland mellan 21 maj och 6 juni. Förra årets turnering ställdes in på grund av pandemin och det betyder att Finland, som vann år 2019, är regerande mästare.

Regerande mästarna Finland kliver in i turneringen som outsiders och det är en roll som brukar passa deras mentalitet ganska bra. Det råder inget snack om att Finland gjort det bra i VM-sammanhang under 2010-talet, där de utöver guldet 2019 tagit guld 2011 samt silver 2014 och 2016. Ni som följer landslagshockeyn vet att Finland ofta är välorganiserade defensivt och att de har målvakter som kan vinna viktiga matcher åt dem. Spelarna brukar hitta en dynamik och en lagkänsla där de ger allt för varandra. När Finland presterar på den nivån krävs det en hel del av motståndarna att besegra dem. Tror du att Finland vinner VM-guld igen så går det att spela dem till odds runt 8 gånger pengarna.

Ryssland får inte ställa upp som egen nation men däremot under rysk förbundsflagg. Det är ett lag som alltid nämns som en favorit i VM-sammanhang. Det är inte konstigt med tanke på den mängd kvalificerade spelare som finns hemma i KHL och som blivit tillgängliga efter att ha åkt ur NHL-slutspelet. Ryssarna brukar, till skillnad från Finland, ha svårt att få ut det bästa av sina spelare. Faktum är att Ryssland bara vunnit ishockey-VM två gånger under 2010-talet och segrarna togs 2012 då Sverige och Finland delade på värdskapet samt år 2014 då mästerskapet avgjordes i Vitryssland. Ryssland kommer återigen ha ett starkt lag på papperet och får de ordning på spelet är det en given guldkandidat. Det går att spela Ryssland som världsmästare till odds runt 3,5 till 4 gånger pengarna.

Kanada är ett annat lag som brukar vara förhandsfavoriter att vinna VM. Det är inte konstigt då de, likt Ryssland, brukar få ihop ett namnstarkt lag VM ska avgöras. Kanada ska ha en eloge för att de brukar visa rätt inställning i turneringen och spelarna sätter en stor ära i att dra på sig landslagströjan. Det är bara att kolla in Kanadas resultat i de fem senaste turneringarna för att förstå hur seriösa de verkligen är. År 2015 och 2016 vann Kanada VM-guld, år 2017 och 2019 tog de VM-silver. Faktum är att Kanada bara missat medalj i ett av de fem senaste mästerskapen och det är imponerande. Tror du att Kanada vinner VM-guld i årets turnering kan du spela dem till odds runt 4 gånger pengarna.

Sverige har en stolt tradition då det kommer till ishockey och fina VM-insatser. Sverige kan inte mäta sig med nationer som Ryssland och Kanada då det gäller utbudet av spelare men spetsen är imponerande. Spelarna har slutit upp på ett bra sätt för landslaget de senaste åren och det har gett resultat. Minns att Sverige vann ishockey-VM år 2017 och 2018 men prestationen i turneringen år 2019 var en besvikelse sett till hur stark truppen var. Sverige ska absolut behandlas med respekt inför årets turnering. Tror du att Tre Kronor tar ett nytt guld går det att spela dem till odds runt 4,50.Oddsen ovan är ungefärliga och kommer från spelbolag som t.ex. 888sport, som även erbjuder andra spel som casino eller 888poker på sina sajter.