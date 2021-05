Efter besvikelsen i Djurgården: "Behövde klippa navelsträngen"

I går blev det klart att Simon Johansson fortsätter karriären i Finland. I Ilves från Tammerfors hoppas han att karriären ska få det lyft som den inte fick i Djurgården den gångna säsongen.

– Jag kände att jag aldrig fick den där chansen av Djurgården att visa vad jag går för, säger han till hockeysverige.se.

Det har under ett par års tid varit en trend som gynnat många svenska hockeyspelare. När man inte har fått det att fungera i SHL har man i stället begett sig till finska Liiga för att ta ett omtag och få skjuts på karriären.

Nu blir Simon Johansson nästa spelare att testa den vägen.

Efter två säsonger i Djurgården som kan beskrivas som utmanande blev det under gårdagen klart att han spelar för Ilves nästa säsong.



– Under säsongen i Djurgården kände jag att jag hamnade i ett fack där jag varit tidigare. Jag fick inte spela så mycket, snittade kanske runt tio minuter per match. Ju längre tiden gick, ju mer kände jag att det var dags för ett miljöombyte. Ilves hörde av sig ganska tidigt under säsongen, ställde frågan och var väldigt intresserade. Självklart hade jag ett intresse också. Det fanns intresse från SHL-klubbar också, men jag kände i slutändan att det kan vara kul att få testa på något nytt och åka på ett äventyr, prova på att spela hockey i ett annat land. Jag behövde klippa navelsträngen från Stockholm om inte annat, säger han med ett skratt till hockeysverige.se.

– Jag har spelat i Djurgården sedan jag var 15 om man bortser från lånen jag har varit ute på. Det är dags att testa något nytt nu.

De sa att jag skulle få en större roll och få chansen i powerplay, men ju längre försäsongen gick ju mer kände jag att jag hamnade i samma gamla fack

Simon Johansson om löftet som aldrig infriades.

Om vi börjar i änden med Djurgården fanns det inför säsongen stora förhoppningar hos Simon Johansson att han skulle ta ett kliv i hierarkin. Inte minst då Linus Hultström hade lämnat en stor lucka efter sig. Efter att ha snittat drygt tio minuters speltid på lagets blålinje under 2019/20 kände han sig mogen för ett större ansvar. Klubben tycktes vara av samma åsikt.

– Under sommarfysen hade vi ett bra snack. De sa att jag skulle få en större roll och få chansen i powerplay, men ju längre försäsongen gick ju mer kände jag att jag hamnade i samma gamla fack som jag var i förra säsongen också. Jag blev sjunde back, fick inte spela powerplay, konstaterar SImon Johansson med en suck.

Faktum är att hans speltid sjönk jämfört med föregående säsong och han landade på ett snitt under tio minuter per match.

– Jag kände att jag aldrig fick den där chansen av Djurgården att spela åtta-tio matcher med 15 minuter eller mer, jag fick inte spela i powerplay och visa vad jag går för. Om jag hade fått chansen och inte tagit det, då hade jag förstått och accepterat det. Men nu känner jag att jag aldrig fick den där chansen som jag till exempel fick i Mora. Där fick jag spela 18-22 minuter per match, spela i alla spelformer och fick chansen att visa upp mig. För mig var det det tuffa med att vara i Djurgården.



LYFTE UNDER JOHAN HEDBERGS LEDNING

Utlåningen till allsvenska Mora i mitten av februari var på sätt och vis det som räddade 21-åringens säsong.

– Det var otroligt bra för mig, säger Simon Johansson.

– Jag kände under säsongen att det inte studsade min väg, att det gick knackigt. Självförtroendet blev sämre och sämre ju längre säsongen gick och jag började tvivla på mig själv som hockeyspelare.

– När jag kom till Mora blev det en nystart, ett sätt att hitta tillbaka till glädjen och verkligen få lira mycket hockey. Den utlåningen har bara gjort mig väl, hjälpt mig att kunna utvecklas och hitta tillbaka till mitt spel och verkligen tycka att hockey är det roligaste som finns.

Man har fått intrycket av att Mora har något speciellt på gång. Hur var det att komma dit?

– Jag kommer ihåg när jag kom dit första gången. Man kände verkligen "wow, vilket gäng, vilka tränare!" Det var ett superhärligt gäng. Johan (Hedberg), Örjan (Lindmark), hela ledarstaben och materialarna var ett riktigt skönt gäng. Det känns verkligen som de har något riktigt bra på gång. Vi kände det när vi gick in i slutspelet mot Björklöven, att det var inget som kunde rubba oss. Tyvärr orkade vi inte hela vägen, men de har verkligen något riktigt bra på gång. En stor eloge till dem för hur de jobbar. Jag tror de kommer att kunna fajtas om att ta en SHL-plats så småningom.

Hur skulle du beskriva Johan Hedberg som tränare?

– Väldigt lugn. En taktiskt kunnig tränare som sprider lugn i hela laget och har tålamod med sina spelare. Även om du gjorde ett misstag spelar det inte så stor roll, du fick ändå chansen att spela vidare. Han visade att han trodde på alla. Under det ledarskapet höjde man sig ännu mer och fick bättre självförtroende. Jag tycker att Johan är grym.

INSPIRERAS AV FRAMGÅNGSHISTORIERNA

Nu blir det alltså varken Djurgården eller Mora nästa säsong. Simon Johansson tror att Finland är rätt väg att gå för honom. Han medger att han inspirerats av spelare som Robin Press och Jakob Stenqvist, som efter två starka säsonger vardera i Lukko respektive Ässät har spelat till sig KHL-kontrakt med Severstal Tjerepovets.



– Om jag tittar på mig själv har jag letat efter ett ställe där jag kan spela och visa vad jag går för. Då kände jag när jag pratade med Ilves att tar jag bara chansen så kan jag få en stor roll och spela mycket där. Det är det jag har letat efter, säger han.

– Sedan har man såklart tittat på Robin Press, Jakob Stenqvist och de här killarna som inte riktigt har fått chansen i SHL och sedan fått en jätteroll i Finland och gjort det hur bra som helst. Det är självklart att det har funnits i tankarna, att det här kan bli ett stort och bra nästa steg i karriären.

– För mig spelar det ingen roll om det är i Sverige eller Finland, jag vill bara spela så mycket hockey jag kan. När det här väl kom på tapeten kändes det hur bra som helst.

Pappa Thomas Johansson, sportchef i Leksand, har varit ett naturligt bollplank för backen i den här processen. Han har predikat lugn och tålamod för sonen.

– Han såg ju också att jag inte fick chansen i Djurgården och tyckte att jag skulle hitta en klubb där jag verkligen får spela hockey. Han ville inte att jag skulle stressa upp mig över att jag är draftad, utan bara att jag ska hitta mitt spel, träna hårt och ta hand om kroppen och vara noggrann i allt jag gör. Då kommer jag att få betalt för det. Där har han varit ett väldigt bra stöd.

Om jag hade skrivit på för två år och Minnesota hade velat sajna med mig nästa år hade jag ju satt Ilves i skiten



Simon Johansson förklarar att jakten på ett NHL-kontrakt är anledningen till att han skriver ett ettårskontrakt i Finland.

NHL-klubben som draftat Simon Johansson är Minnesota Wild. De sitter på hans rättigheter ett år till. Om man inte skriver kontrakt med honom före 1 juni 2022 är det rättigheter man går miste om. Han medger att de också hade ett ord med i spelet.

– Minnesota tyckte också att det var väldigt bra att åka över och spela i Finland där det är lite mindre rinkar och jag kan få en stor roll. Så de hade en stor roll i det blev Ilves, förklarar han.

JAGAR NHL-KONTRAKT

Det är också förklaringen till varför han "bara" skrev ett ettårskontrakt med den finska klubben.

– Det är lika bra när deras rättigheter går ut nästa år, så kan man ta ställning till hur man gör då. Om jag hade skrivit på för två år och Minnesota hade velat sajna med mig nästa år hade jag ju satt Ilves i skiten. Ett år blir bra så får vi se vad Minnesota säger efter säsongen.

Det låter som du har täta kontakter med dem?

– Ja, väldigt täta kontakter med deras utvecklingscoach. Vi pratar två, tre gånger i månaden där de checkar av hur det går och hur man mår, sådana enkla grejer. Jag har väldigt bra kontakt.

Känns det extra betryggande när det inte gick så bra i Djurgården som du hade hoppats den här säsongen?

– Ja, verkligen. Det känns verkligen så. De har haft stor förståelse för hur det har varit i Djurgården och vad som har hänt. De har verkligen stöttat mig och tror fortfarande på mig. De hoppas verkligen att jag ska ta nästa steg som vi hade hoppats på i år men som inte blev av. Men de har verkligen hjälpt till och man känner att de tror på mig.

Vad vet du om Ilves?

– Man har gått in och läst lite om historian och det. Den här säsongen, när de började kontakta mig, ledde de serien. Sedan gick det lite knackigt under andra delen. Men det känns som det här laget också har något bra på gång. De satsar på unga spelare och vill ge unga spelare chansen. Det känns verkligen roligt och inspirerande att komma till en sådan klubb och det ska bli väldigt kul. Jag är jäkligt taggad.

Hur ser du på utmaningen att komma till ett nytt land och en ny kultur?

– Det ska bli väldigt roligt att försöka lära sig det finska språket (skratt). Vad jag tror kommer det inte att bli något problem över huvud taget. Jag har ganska lätt att komma in i nya miljöer, så jag tror inte att det blir konstigt alls.

Ilves har även gjort klart med Färjestads juniorback Leo Lööf. Har ni haft kontakt?

– Jag kände inte honom sedan tidigare, men när jag fick reda på att han var på väg dit har vi messat lite mer varandra. Det är skönt att ha en till svensk i laget så att man kan snacka svenska med någon.

När flyttlasset går till Tammerfors återstår att se. Pandemin gör det svårt att sia om när han ska kunna komma in i Finland.

– Jag vet faktiskt inte. Det beror på coronarestriktioner och den biten. Jag har faktiskt ingen aning. Nu tränar jag med en fystränare i Huddinge, Fredrik Sjölander. Sedan är det svårt att hitta is med tanke på restriktionerna, men om det förändras kanske man kan hitta en skills coach, typ Daniel Broberg, och köra is med honom. Annars blir det mycket padel och golf.

Imponerande att du både hinner spela padel och golf. Jag trodde att man var tvungen att välja.

– Nja, padel ena dagen och golf den andra. Det är ett perfekt sätt att koppla bort allt annat (skratt).

Foton:

Bildbyrån/Daniel Eriksson, Fredrik Karlsson & Simon Hastegård

