Gav Devils drömstart - var med och sänkte Flyers igen

– Vi fick första målet och kunde bygga från det, säger svensken efter 4-1-segern.

New Jersey Devils har haft en tuff säsong. Men när de nu fick möta Philadelphia Flyers, ett annat lag som haft det tungt, fick de chansen att få in lite självförtroende i laget. Philadelphia vann den första av fyra raka matcher mellan lagen, men de övriga tre gick till Devils.

När lagen möttes igår natt fick Jesper Bratt topp på en åtta matcher lång mållös svit. När lagen möttes i natt lyckades Bratt återigen göra mål. Han slog till redan efter fem minuter. Målet var den tidigare AIK-talangens sjunde för säsongen och betydde 1-0.

– Det var bra. Det är viktigt att få några bra byten i början av matchen, med en bra inställning. Det sätter tonen för resten av matchen. Vi fick första målet och kunde bygga från det. Det här var en bra lagseger, sade Bratt.

– Hela laget spelade bra direkt från start. (Mackenzie) Blackwood var grym i kassen. Överlag var det en jättebra match.

