Från Hockeyettan till collegespel

Svenska målvakter står högt i kurs i NCAA. De senaste åren har flera blågula keeprar prisats på olika sätt runt omkring i det amerikanska collegesystemet. Bland annat då Filip Larsson, Magnus Chrona och den här gångna säsongen Ludvig Persson och Victor Östman.

Till 2021/22 kommer nu ytterligare en svensk målvakt att inta collegescenen.

Det handlar om Jakob Hellsten, 21, som representerat Halmstad Hammers i Hockeyettan den gångna säsongen. Han är nämligen klar för spel med University of North Dakota till hösten, en av de mer klassiska och hårdsatsande skolorna när det kommer till just hockey.

UND has landed a goaltender from Sweden, who will come to campus this fall as a freshman: https://t.co/Y46B9RdHcP