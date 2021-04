Han vinner Elite Prospects Award 2021

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Moritz Seider kom till Rögle under hösten på ett lån från Detroit Red Wings, som valde honom som nummer sex totalt i NHL-draften 2019. Tysken har gjort stor succé och snabbt blivit en profil i hela ligan. På 41 matcher i Rögle-tröjan noterades 20-åringen för sju mål och 21 assist i grundserien och vann poängligan för juniorer i SHL före Djurgårdens William Eklund (11+12=23 poäng).



– Det är en fin ära att vinna priset Men för mig handlar det mer om att jag fått representera klubben. Det har varit väldigt roligt att komma in i den här ligan, men så klart är jag glad för priset, säger Seider.



Tillsammans med Éric Gélinas har Seider utgjort ett av SHL:s bästa backpar under säsongen. Trots att han missat ett spelår i Nordamerika, på grund av pandemin, tror Seider att året i Sverige kommer att vara nyttigt för honom inför resten av karriären.



– Efter att knappt ha spelat på ett år var det inte lätt att bara komma in i en liga som redan varit igång. Det var utmanande de första matcherna, men vi har ett väldigt bra lag så det var enkelt att komma in i det och jag hittade kemi med de andra i laget direkt. Nu är jag glad över att ha varit här och jag tycker att det gått bra för mig, säger Seider.

CORY MURPHY BAKOM VÄRVNINGEN

Rögles general manager Chris Abbott har fått njuta av Seiders spel från läktarhåll, och menar att tysken spelat en stor roll i att Rögle slagit klubbrekord i både totalt antalet inspelade poäng och tabellplacering (98 poäng, tvåa i SHL).



– Han har varit grym. Det har varit så kul att se honom spela och för tränarstaben att jobba med. Det har varit ett nöje att ha honom här och alla ser vilken spelare han kan bli och hur han blivit sedan han kom hit, säger Abbott.



Men hur hamnade egentligen en stortalang som Moritz Seider i Rögle?



– Vi visste att pandemin skulle kunna påverka AHL och deras säsongsstart. Redan tidigt jobbade vi med spelare och med Detroit. Det fanns en länk mellan Moritz och vår assisterande tränare Cory Murphy (assisterande förbundskapten i Tyskland.

– Vi har en bra kontakt med Red Wings, med Niklas Kronwall och deras ledning med Steve Yzerman i spetsen. Allt gick att lösa. Det var en process men jag är glad över att de ville att han skulle spela i Europa.

Foto: Bildbyrån/Christoffer Borg Mattisson

DRÖMMER OM VM-SPEL

Seider och Rögle är mitt uppe i SM-slutspelet och förbereder sig just nu för semifinalmatch ett mot Skellefteå AIK. Det ger Seider en stor erfarenhet inför framtida utmaningar. Han hoppas på ett långt slutspel med Rögle för att sedan avsluta säsongen med ännu en stor dröm.



– Ett stort mål är att spela VM i år efter att ha missat det ifjol. Det skulle vara en extra bonus att få dra på mig landslagströjan igen. Sen gäller det att bygga upp kroppen, bli starkare och snabbare och vara förberedd för den kommande säsongen, säger Seider.

Moritz Seider är den första icke-svenska spelaren att ta hem Elite Prospects Award, en utmärkelse som delats ut till SHL:s bästa junior sedan 2013.

