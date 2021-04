Nyckelspelarna fortsatt skadade – missar resten av säsongen

Dallas Stars nyckelspelare Alexander Radulov och Ben Bishop kommer att missa resten av säsongen. Stars general manager meddelade igår att Radulov kommer genomgå en operation för att åtgärda en bålskada från säsongsinledningen. Bishop kommer under resterande delen av säsongen rehabilitera knäskadan han ådrog sig i slutspelet förra året.

Dallas Stars saknar fortsatt nyckelspelarna Alexander Radulov och Ben Bishop

Radulov spelade elva matcher den här säsongen innan han ådrog sig en bålskada under säsongsinledningen och Bishop har saknats hela säsongen med en knäskada.

Nu kommer klubbens general manager Jim Nill med beskedet att båda spelarna kommer missa resten av säsongen på grund av sina skador.

Radulov kommer att opereras och kan därför inte återkomma till spel förrän till nästa säsong. Ben Bishop opererade sig redan i oktober, men kommer att missa resten av säsongen för att ha tid att rehabilitera knäskadan.

Radulov gjorde på de elva matcherna innan skadan tolv poäng och hade en imponerande inledning på säsongen. Bishop har sedan tidigare en lång historik av skador och har under den elva säsonger långa karriären ådragit sig 26 större- och mindre skador som har stoppat honom från spel.

