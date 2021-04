"Kan inte sitta och vara ledsen för att Brynäs åker ur"

Han är uppväxt några minuters cykeltur från Monitor ERP Arena - och har spelat för Brynäs under två säsonger. Nu kan Gävlesonen Johannes Kinnvall skicka den anrika klubben ur SHL.

– Det är klart det är speciellt, Brynäs är ett lag jag kollat på sen jag var liten. Jag har följt Ove Molin, Andreas Dackell, Jakob Silfverberg...you name it, säger han till hockeysverige.se.

Det är en hårt lindat Johannes Kinnvall som möter media efter HV71:s direkt nödvändiga 2-1-seger mot Brynäs på bortaplan på måndagskvällen. HV71:s stjärnback gjorde comeback efter den fotskada som gäckat honom under nästan hela 2021, och det är just den foten som nu omgärdas av en rejäl linda.

Själv lämnar han lugnande besked, trots de något dramatiska bilderna.

– Det känns bra, det är inga problem, försäkrar han för hockeysverige.se.

Det blev blygsamma tolv minuters istid i comebacken, och ska man tro 23-åringen själv var det snarare flåset som var problemet.

– Det är just det, att jag inte hunnit träna så mycket. Men det finns ingen tid att vänta på. Känner jag att det känns bra, så att jag kan spela, då ska jag spela.

Precis som för hela HV71 har säsongen varit minst sagt påfrestande för Johannes Kinnvall. Först ådrog han sig en skada i SHL-genrepet i september och missade ett par matcher i säsongsupptakten. Sen åkte han på en förödande fotskada i januari och var borta i nästan två månader. Därefter gjorde han en kortlivad comeback på tre matcher, innan han återigen tvingades sitta vid sidan om i den sista SHL-omgången samt de två inledande kvalmatcherna.

"TÄR PÅ EN"

Från sidan om tvingades han se HV71 förlora match efter match efter match. Ganska tidigt stod det klart att det skulle bli kvalspel.



– Det är klart att det inte var roligt att se laget förlora. Jag vet inte hur många förluster i rad, men till slut tär det på en på det mentala planet. Men jag tycker ändå att vi har bevisat nu i tre matcher att vi ser starka ut. Det står 2-1 till dem och det är väl vad det är, men vi ska vinna tre matcher till. Det är det vi går för.

Hur var det att till slut få spela, och slippa se den här ångestserien från sidan?

– Det är klart det är skillnad. Jag var ganska nervös inför matchen över hur det skulle gå för en själv. Man vill ju inte komma in och göra det dåligt nu när det är som viktigast liksom. Det känns skönt att få vara med och bidra igen.

Johannes Kinnvall. Foto: Carl Sandin / Bildbyrån



"TÄNKTE ATT NU ÄR DET NOG ÖVER"

Johannes Kinnvall hymlar inte om att det var jobbigt att först kämpa sig tillbaka från den jobbiga fotskadan, bara för att sen slå upp samma skada kort därpå.

– Det var väldigt tufft. Jag tänkte direkt att...alltså, jag var ju glad att jag kunde komma tillbaka till en början och spela lite. Jag trodde ju att säsongen skulle vara över. Sen blev det lite flyttade matcher och då såg jag ett ljus där, att jag skulle kunna vara med några matcher innan kvalet. Och så drog jag upp skadan litegrann igen. Då tänkte jag direkt när det skedde att "nu är det nog över", berättar han.

– Men det har gått bra med rehab och det känns bra nu. Som jag sa innan: Så länge det känns bra kommer jag spela.

Fanns det någon oro att du skulle dra upp skadan igen?

– Nej, den här gången kändes det säkrare. Jag vet inte om det har att göra med vilka matcher det är, och att man inte tänker lika mycket på sånt, men det kändes bra idag. Jag tänkte inte alls på skadan där ute.

"VÄLDIGT DELADE ÅSIKTER"

Serien mellan HV71 är Brynäs är unik på så många sätt, men frågan är om den inte är allra mest speciell för Johannes Kinnvall. Han är uppväxt i stadsdelen Sätra, där arenan som i folkmun kallas Gavlerinken är belägen, och hade ungefär tio minuters cykeltur till arenan.

– Det är klart det är speciellt, Brynäs är ett lag jag kollat på sen jag var liten. Jag har följt Ove Molin, Andreas Dackell, Jakob Silfverberg...you name it. Alla de där. Jag har varit och sett massa matcher i den här arenan. Men det är inget jag kan fokusera på under matchens gång. Jag är i min bubbla nu och ska bara göra allt jag kan för att vi ska vinna fyra matcher. Då spelar det ingen roll vilket lag som är på andra sidan. Jag representerar HV och kommer göra allt för att vi ska vinna.

Familjen då, hejar de på Brynäs eller hejar de på dig?

– Det är väldigt delade åsikter kan jag säga, skrattar Kinnvall och tilläger:

– Men jag tror de flesta känner att det är HV de hejar på.

Johannes Kinnvall i Brynäströjan. Bildbyrån

SPELADE SM-FINAL - MOT HV71

IK Sätra-produkten spelade för Brynäs 2015 till 2017 och gjorde några matcher för A-laget som junior. I ett skadefyllt lag fick den då ganska okände backen till och med spela i den första SM-finalen mot just HV71. Därefter valde Brynäs att släppa backen, som i stället fick ett gigantisk genombrott i Timrå och senare blev en SHL-stjärna i Jönköping.

Nu kan han skjuta ned Brynäs i HockeyAllsvenskan.

– Det är inget jag tänkt på. Skulle jag, eller någon annan i laget, göra det kommer jag vara jätteglad för att vi har vunnit serien. Jag kan inte sitta och vara ledsen för att Brynäs åker ur. Ja, jag har spelat där, men jag fick inte stanna i Brynäs heller. Det där är inget jag kan fokusera på.

På torsdag fortsätter play out-serien med match fyra, då i Jönköping.

