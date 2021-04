Dallas plockar upp finländaren från waivers

Finsken Sami Vatanen byter den östra divisionen mot den centrala då han plockas upp av Dallas Stars efter att 29-åringen igår placerats på waivers.



Under gårdagen placerades den finländske-veteranen Sami Vatanen på waivers av sitt New Jersey Devils.

Fram tills nu har inget lag gjort anspråk på finländaren, men under de sista minuterna kunde han plockas upp av Dallas Stars.

Dallas claims Sami Vatanen off waivers from New Jersey.