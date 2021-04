Tidigare KHL-stjärnan klar för ny NHL-klubb

Florida Panthers fortsätter att stärka laget. Efter att tidigare i helgen ha gjort klart med backen Brandon Montour från Buffalo Sabres skrev man under söndagen kontrakt med den ryske forwarden Nikita Gusev.

28-åringen, som vann KHL:s poängliga 2019, svarade för 44 poäng på 66 matcher för Devils i fjol och var med det näst bäst i laget efter Kyle Palmieri (45 poäng).

Den här säsongen har han haft det svårare att övertyga under nye coachen Lindy Ruff. Gusev var ombytt i 20 matcher och gjorde fem poäng innan han självmant valde att bryta kontraktet med Devils för att bli free agent.

Det utnyttjar han nu genom att skriva på för Panthers, ett kontrakt som gäller resten av säsongen och skulle ge honom en miljon dollar över en hel NHL-säsong.

