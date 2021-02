TV: Henrik Lundqvist tillbaka på is

Det var förra veckan som Henrik Lundqvist kom med glädjebeskedet att allt såg bra ut efter hjärtoperationen tidigare i år.

Bara några dagar senare är nu Lundqvist tillbaka på isen och tränar.

Den bästa typen av arbetsdagar, skriver han på sin Twitter.

The best type of workday! 😃 pic.twitter.com/2tWlS1iOmO