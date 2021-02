NHL-meriterad forward på väg till SHL

Det blev en ganska händelsefattig Deadline Day för svensk ishockey.

Precis i transferfönstrets sista ögonblick ska dock en sista värvning ha lyckats gå igenom.

Det handlar om kanadensaren J.C. Lipon som ska vara på väg att ansluta till ett SHL-lag. Det bekräftar forwardens agent Aljoša Pilko på Twitter.

My client JC Lipon went 18 points in the last 20 games (8G + 10A plus1) is going to the @SHLse