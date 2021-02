Möte med favoritmotståndet – då hittade Laine rätt

Patrik Laine upplevde en tuff debutmatch i Columbus Blue Jackets efter 3–6-förlusten mot Dallas tidigare i veckan.

När lagen möttes igen under natten till fredag, svensk tid, så blev det en desto roligare match för den finske stjärnforwarden. Halvvägs in i mittperioden fick Laine pricka in sitt första mål för sin nya klubb sedan han fått tag i en lös puck i den högra tekningscirkeln innan han lyckades lyfta in en backhand bakom Anton Chudobin i Dallas-målet.

Stars har varit något av ett favoritmotstånd för Laine under karriären, då nattens mål var hans 19:e mot just Stars – fler mål än vad han gjort mot något annat lag i NHL-karriären.

– Det var viktigt för honom, säger Blue Jackets tränare John Tortorella.

– Han behöver tid och jag försöker ge honom så mycket istid som möjligt. Vi kommer inte ha några problem med honom när det gäller hans arbetsinsats. Han ger alltid allt ute på isen. Det är en orsak till att han är en av ligans bästa målskyttar.



Även Jack Roslovic, som tillsammans med Laine anslöt till Blue Jackets i trejden som skickade Pierre-Luc Dubois till Winnipeg, stod för sitt första mål för sitt nya lag.

John Klingberg spelade mest av samtliga spelare på isen med sina 25 minuter och 32 sekunders speltid, men den svenske stjärnbacken fick lämna matchen poänglös.

Både Gabriel Carlsson och Kevin Stenlund ställdes utanför Blue Jackets lag i 4–3-segern.

Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

Columbus: Oliver Bjorkstrand (4), Jack Roslovic (1), Patrik Laine (3), Cam Atkinson (2).

Dallas: Roope Hintz (2), Jason Dickinson (2), Jamie Benn (3).