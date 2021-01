Skriver historia – första svenska general managern i NHL

Aldrig tidigare har en svensk varit general manager i NHL, den högsta positionen har varit assisterande GM vilket är en roll som både Anders Hedberg och Patrik Allvin har haft.

Allvin skriver nu dock historia då han blir den förste svensken någonsin att agera general manager i världens bästa hockeyliga.

Detta efter att Pittsburgh Penguins meddelat att Jim Rutherford kliver av sitt uppdrag som GM för klubben av personliga skäl. Det blir därför den assisterande general managern, Patrik Allvin, som tar över uppdraget som en tillfällig lösning.

– Jag är spänd över den här nya möjligheten med Penguins men jag hade inte varit i den här positionen om det inte vore för Jims tro på mig de senaste åren. Jag vill tacka honom och önska honom all lycka framöver, säger Allvin i ett uttalande och fortsätter:

– Om vi blickar framåt så vill jag att alla ska veta att jag är fullt engagerad att göra ett så bra jobb som möjligt för Penguins och bygga vidare på vår starka säsongsstart.

Patrik Allvin hade varit ansvarig för Pittsburghs scoutingverksamhet från 2012 fram till november 2020 då han lyftes upp som assisterande general manager. Han har alltså endast haft rollen som assisterande GM i tre månader innan han lyfts upp och tar över klubben.

På sin hemsida skriver Penguins att Patrik Allvin kommer att kunna använda legendaren och klubbägaren Mario Lemieux som ett bollplank under tiden som tillfällig GM för Pittsburgh.

De skriver även att sökandet efter en permanent general manager börjar omedelbart.

