Coronan har börjat snurra på allvar igen och ställer till det i serierna, en aningen oväntad kontraktsförlängning presenterades under dagen och i skymundan har Segeltorp landat några riktiga förstärkningar. Voila, ett gäng onsdagsfunderingar.



Då är coviden i full sving i Hockeyettan igen. Den norra vårserien har haft sin släng, Boden, Teg och Piteå har haft problem i den norra Allettan och i den södra vårserien har både Tyringe och Kalmar tvingats till avbrott för andra gången den här säsongen.



Nu drabbas även Allettan södra. Varken Skövde (som skulle spelat mot Mörrum) eller Mariestad (som skulle till Ljungby) åker söderut den här onsdagen. Skälet är naturligtvis smitta i trupperna.



Nu är det bestämt att the show must go on och att seriespelet ska genomföras som om viruset inte finns, det är bara att gilla läget, men det är fullt naturligt att det börjar spridas ny oro.



För hur ska det här gå?



Det är många därute i klubbarna som frågar sig och då inte enbart när det kommer till vårserier och Allettor. Att det skulle tvingas fram pauser var nog det flesta ganska på det klara med innan allt drog igång. Förmodligen kommer fler omgångar behöva flyttas och serierna kanske förlängas med några ytterligare dagar...eller veckor.



Men vad händer om något eller några lag behöver pausa i ett playoff? Den frågan är det ingen ute bland klubbarna som har något vettigt svar på. För ingen vet.



I ett playoff där matchserierna måste gå i takt med varandra kan det ju bli oerhört problematiskt om något lag behöver bomma igen en vecka.



Blir det att skita i coviden och spela med det man har som gäller? För inte kan väl ett lag som stridit på under de märkliga förutsättningar som är den här säsongen tvingas till wo för att de råkar få in smitta vid fel tillfälle?



Det är en viktig fråga att fortsätta diskutera, för sannolikheten att det skulle kunna inträffa är tyvärr ganska stor.



* * *



Att forwarden Felix Fjällkeborn väljer att förlänga med Kiruna IF redan nu är intressant ur flera olika aspekter.



Nu sitter jag på rak arm inte på någon statistik som visar det svart på vitt, men känslan är att klubben har svårt att hålla kvar spelare utifrån någon längre tid. Att det är mer ofta än sällan nyförvärv gör en säsong och sen flyttar vidare. De som stannar är oftast de som har en koppling till orten sedan tidigare, medan spelare utifrån kommer dit, visar upp sig och drar vidare.



Det är en speciell miljö att trivas i med allt mörker, kyla och bussresor som aldrig tar slut.



Men det är kanske lite av ett trendbrott vi ser nu. Inför den här säsongen valde William Otter att stanna kvar för en andra säsong och Leonard Forselius återvände till KIF efter en säsong hemma i Stockholm och Väsby.



Och nu väljer alltså Felix Fjällkeborn att redan i januari förlänga kontraktet för en andra säsong i Kiruna IF. Det verkar vara något med stockholmare och Kiruna.



Men att det är just Fjällkeborn som ritar på för en förlängning redan nu är lite uppseendeväckande. Han har ju ägnat Hockeyettan-karriären åt ideliga klubbyten. Det har gått från Väsby, där han gjorde det riktigt bra under en och en halv säsong, via Huddinge och Malung innan han landade norrut till den här säsongen. Att det skulle bli just Kiruna som fick honom att trivas så bra att det blir en förlängning är aningen otippat.



Men summa summarum är det nya kontraktet en win för alla parter.



* * *



Apropå det där med nytillskott kom Segeltorp med några riktigt glada besked under gårdagen.



Man har lyckats förmå den rutinerade backen Jonas Vidlund att knyta på sig skridskorna igen, men minst lika viktigt är att Pontus Johansson återvänder till truppen.



Den 19-årige Djurgårdsbacken gjorde stort avtryck när han spelade sju matcher som inlånad i truppen under grundserien och kan visa sig vara en minst lika nyttig förstärkning som Vidlund.



Det är nytillskott som, om Vallentuna fortsätter hacka, faktiskt kan vara tungan på vågen för att Segeltorp ska kunna undvika ett negativt kval.



* * *



Men nå väl, så länge det inte bubblar upp mer covid-smitta blir det i alla fall ett gäng matcher i Alletorna ikväll.



Tre matcher i norr där Östersund tar emot Teg, Enköping ger sig på Forshaga och Hanviken ska försöka sno poängen av Borlänge.



Tre matcher i söder där Vimmerby tar emot Visby/Roma, Nybro bjuder in Huddinge till ett toppmöte och HC Dalen går i klinch med Karlskrona.



Där lär finnas uppslag att analysera efter det. Minst sagt. Serierna börjar ju sätta sig.

