Klubbarna uppmanas att vara minst sagt sparsamma i sin kommunikation angående de coronautbrott som blossar upp lite här och var runt om i ligan. Varför kan man ju fråga sig.



Problemet med smittspridning fortsätter i den norra Allettan. Nu är det inte bara Boden som tvingas stanna hemma i helgen utan även Piteå och Teg är förhindrade att bege sig söderut på grund av den florerande coronasmittan.



Om ni tycker att klubbarnas information och kommunikation kring avbrotten mer och mer börjat framstå som torftig på sin höjd kan det ha sin bakgrund i de direktiv som givits från högre ort.



I de direktiv som skickats ut och där det framgår hur klubbarna ska gå tillväga för att boka om matcher när verksamheter pausas finns också anmärkningar kring hur kommunikationen ska gå till. Vad man själva ska publicera på sina hemsidor så väl som vad som kan sägas till extern media.



De lyder:





”Klubbarna kommunicerar inte ut (såväl internt som externt):

- hur många som är sjuka i truppen.

- vilka som är sjuka.

- vilka sjukdomar det rör sig om.

- hälsoläget i andra lag.”



Vill man spetsa till det kan det utläsas ”mörka coronasmittan”.



Att man inte bör gå ut och kommunicera enskilda spelares sjukdomsstatus (så länge spelarna själva inte väljer att göra det på egen hand) är förstås inte mer än rimligt. Men i övrigt förstår jag inte alls vad det där ska vara bra för.



Det är väl ganska uppenbart att det är covid-19 det rör sig om ifall en paus tvingas fram och i övrigt kan man ju tycka att information kring läget är något bra och som borde uppmuntras. Inte minst för publiken och supportrarnas skull. Information driver intresse och undanröjer spekulationer. Som bekant.



Jag förstår ärligt talat inte vad som är poängen med den kommunikationsstrategi som uppenbarligen gäller.



* * *



Lagen i den norra Allettan fortsätter att rycka ut till varandras räddning när det blir coronapauser till höger och vänster. Till helgen passar till exempel Borlänge på att lira sin bortamatch mot Enköping då Boden inte kommer på besök.



Finns det någon positiv sida av att det inte är någon publik på matcherna den här säsongen är det just att det går att pussla med spelschemat på det här viset. Hade det väntat fullsatta lador med allt vad det innebär av logistik och ekonomi hade klubbarna förstås inte varit alls lika positivt inställda till att skifta matcher till höger och vänster med så kort varsel.



Ska publik in i bilden behövs givetvis betydligt mer framförhållning.



Samtidigt tänker klubbarna säkerligen en extra gång nu. Speciellt de som ställer upp och tar matcher som de egentligen skulle ha spelat senare för att få ihop spelschemat. Jag skulle bli förvånad om det inte finns en och annan baktanke där.



Ni vet, det är bra att spela av matcher nu för man vet aldrig vad som händer sen. Om det kommer en våg av covid-smitta till exempel. Ju fler matcher man lyckas lira nu, desto mindre risk är det ju att man sitter där i slutet med mängder av uppskjutna matcher som måste spelas ikapp på kort tid.



* * *



Amerikanen Brandon McNally värvas in i Karlskrona. Utan att veta någonting om klassen på honom rent generellt tycks i alla fall den typ av spelare han representerar vara något som laget saknar.



En tuffing som kan ge sig in i skiten framför mål och som inte är rädd för att balansera på gränsen till det tillåtna. Dessutom med en hel del rutin från så väl AHL (även om det börjar bli några år sedan) och spel i Italien och nu senast Danmark. Det är ingen yngling som ger sig ut på sitt första utlandsäventyr och måste läras upp.



Spontant känns det som just den typ av värvning som faktiskt kan göra det haussade Blekinge-gänget bättre.



* * *



Trevlig helg!

