Fredrik Händemark gör NHL-debut i natt

I natt kommer vi att se en ny svensk göra debut i världens bästa hockeyliga.

Det rör sig om Fredrik Händemark som för första gången kommer att få dra på sig San Jose Sharks-tröjan när laget tar emot St. Louis Blues klockan 02:00 svensk tid.

Händemark har tvingats vara uppsatt på reservlistan under lagets två första matcher, båda mot Arizona Coyotes som slutat med en vinst och en förlust för Sharks.

Till nattens möte med Blues, en repris från konferensfinalen 2019, kommer dock 27-åringen från Björbo att ingå i laget. Han förväntas ta en plats som center i fjärdekedjan och får därmed spela bredvid landsmannen Marcus Sörensen samt legendaren Patrick Marleau.

Fredrik Handemark will make his NHL debut tonight, centering the fourth line. Dubnyk makes his first start with the #SJSharks