Stjärnan riskerar att missa träningslägret

New Jersey Devils kan tvingas klara sig utan stjärncentern Nico Hischier under förberedelserna inför den nya NHL-säsongen.

Schweizaren ska ha drabbats av en benskada när han tränat på hemmaplan innan avresan till USA.

Den tidigare draftettan kommer därför inte kunna gå på is under träningslägret inför säsongen 2020/21. Det är oklart exakt när han kommer kunna gå för fullt igen men det bedöms inte vara någon fara inför säsongspremiären.

Some @NJDevils news…Nico Hischier will not be on-ice for the start of camp on Jan. 1. He suffered a leg injury training in Switzerland in early December. Key is Hischier did not have surgery. The Devils do not consider this long-term; a matter of days/weeks.