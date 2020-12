Det var i samband med måndagens hockeyallsvenska match mellan Björklöven och Mora som misstankar om eventuell matchfixing var inblandat efter att märkliga oddsrörelser skett under matchens gång.

Ända sedan misstankar riktats mot Björklöven har klubben varit positivt inställda till en polisutredning för att gå till botten med det hela.

– Jag hoppas att detta reds ut ordentligt och att vi vänder på alla stenar som går att vända på. Bara misstanken är allvarlig nog, men om det skulle visa sig stämma är det naturligtvis fullkomligt oacceptabelt och något som aldrig får förekomma i vår förening. De här spelarna utbildas i vad som gäller i Björklöven och det här är så långt ifrån den kultur som vi står för, sade klubbens vd Anders Blomberg i ett uttalande på klubbens hemsida sent under måndagskvällen.

INGEN BROTTSMISSTANKE

För Sportbladet berättar nu Fredrik Gårdare, polisens chef för aktionsgruppen mot idrottsrelaterad brottslighet, att det inte finns några misstankar om brott i samband med måndagens match.



– Vi har tagit in lägesbilden och gjort en bedömning. Vi har ingen brottsmisstanke och inleder ingen utredning, säger Gårdare.

– Vi har bara gjort en bedömning från polisen på lägesbilden nu i kväll. Då har vi ingen misstanke och ingen förundersökning. Vi har tagit in all information och pratat med inblandade och förbund. Vi tar sånt här på största allvar och har tittat noggrant och försökt vara snabba också för att vi förstår att det är många som är skakade och oroliga.

Gårdare är glad att kunna avskriva detta ärende.

– Det är positivt och ovanligt. När vi får in misstankar brukar det vara elände. Vi kan nog ge ett gott budskap innan jul, säger han.

Fredrik Gårdare.Foto: Erik Simander/Bildbyrån



KAN HA ORSAKATS AV TEKNISKT FEL

Ett tekniskt- eller handhavandefel hos ett spelbolag kan vara förklaringen till de märkliga oddsrörelserna under måndagsmatchen.



– Bland våra egna spel har vi inte upptäckt några misstänkta transaktioner. Anledningen till att vi stoppade spel under gårdagen var att vi upptäckte oddsavvikelser på marknaden i övrigt, och under sen eftermiddag har det nu kommit fram obekräftade uppgifter att det kan vara ett misstag av ett bolag som har legat ute med fel odds. De ska enligt uppgifter ha korrigerat det här i efterhand, sade Svenska spels produktchef Dan Korhonen till SVT Sport under tisdagskvällen.



Mora vann matchen mot Björklöven med 8–4.

TV: Veckans SHL-lag #10

