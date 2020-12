DRÖMDEBUTEN: Gör mål i första bytet

Gabriel Kangas fick en smakstart på sin allsvenska karriär.

17-åringen blev nämligen målskytt i sitt första byte i Hockeyallsvenskan.

– Det var väl inte det man trodde när man vaknade upp i dag, säger Kangas i C More.

Västerås IK har tappat flera spelare till skador och sjukdom den senaste tiden vilket har tvingat laget att ge flera juniorer chansen i stället.

Till kvällens match mot BIK Karlskoga kallade man bland annat upp 17-årige forwarden Gabriel Kangas för att göra sin allsvenska debut.

Då fick Täbykillen en drömstart genom att göra mål i sitt första byte någonsin på seniornivå.

Drygt två minuter in i matchen krigar han till sig pucken bakom den förlänga mållinjen, bryter in framför mål och lyfter in en backhand bakom Tim Juel i Karlskogamålet.

Efteråt var 17-åringen minst sagt överlycklig.

– Jävligt skön start, säger Gabriel Kangas i C More och fortsätter:

– Det var väl inte det man trodde när man vaknade upp i dag.

Snacka om succédebut! 🤩 Gabriel Kangas, 17 år, gör ett kanonmål 2 minuter och 25 sekunder in i sin hockeyallsvenska debut! @vasterasik #twittpuck #hockeyallsvenskan pic.twitter.com/fPFquqs3ar — C More Sport (@cmoresport) December 16, 2020

Senare i den första perioden utökade Västerås till 2-0 då Jesper Johansson blev målskytt för bortalaget.

Matchen pågår och Västerås leder nu med 2-1...

