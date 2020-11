Att en stjärna med allsvenska kvaliteter som Janne Kivilahti dyker upp i ett ganska anonymt Hockeyettan-lag helt i avsaknad av ekonomiska muskler kan framstå som ganska märkligt. Men det är det egentligen inte.



Att Janne Kivilahti skulle landa i...Köping. Well, det var förstås en skräll.



Fast kanske ändå inte.



Igår skrev jag några rader om ”paradoxen på spelarmarknaden”. Att det finns en uppsjö av väldigt skickliga spelare som nog skulle kunna tänka sig att kliva in i Hockeyettan, men att många av klubbarna inte riktigt vågar ta chansen med alldeles för rostiga spelare i en situation när det gäller att vinna just precis nu.



Janne Kivilahti tillhör definitivt den kategorin av spelare och har bjudits ut till betydligt större aktörer i Hockeyettan än Köping. Aktörer som dock valt att inte plocka in honom av ovan beskrivna anledningar.



Därför är det ganska logiskt att det blir spel i en klubb som Köping ändå.



Alla minns hur vass Kivilahti var när han kom in som en joker i Nybro Vikings säsongen 18/19 och hur han sedan fortsatte till allsvenskt spel med både IK Oskarshamn och Karlskrona. Han har på sikt givetvis inga större ambitioner att spela i Hockeyettan utan vill komma igång för att sedan fortsätta till en betydligt mer fashionabel miljö.



För det här är förstås inte tal om något annat än en audition. Janne Kivilahti ska matchas igång i Köping medan han ser sig om efter något större och bättre. Något som klubben heller inte hymlar särskilt mycket kring nu när de plockar in honom.



Den typen av upplägg kan toppklubbarna i ettan inte befatta sig med, att spela igång en rostig spelare för att sedan förlora honom när formen väl börjar infinna sig. Det funkar liksom inte.



Men en liten klubb som Köping har ingenting att förlora på det. Varje mål och poäng Kivilahti kan göra för dem innan han landar ett mer lukrativt kontrakt någon annanstans är en ren bonus för dem.



Kan han skjuta Köping till Allettan vore det bara en ren fröjd för föreningen.



Det blir spännande att se vilken status det är på finländaren nu när han kommer in. Potentialen är ju riktigt stor.



* * *



Precis som förutspått, den stora syndafloden av J20-spelare ”som måste ha någonstans att spela”, har börjat välla in över Hockeyettan. Ett stort gäng lån lär fortsätta presenteras under de kommande dagarna.



* * *



Nu ligger en intressant helg framför oss med återstartande serier och en hel del viktiga matcher på schemat. Det lär med andra ord finnas att återkomma om.



Trevlig helg!

