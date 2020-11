Spelade kritiserade matchen - nu har HV71 corona i truppen

– Tillsvidare ställs all verksamhet i herrlaget in och vi vet i nuläget inte när vi kommer att ha återsamling igen, säger Andreas Frostemark, sjukgymnast i HV71.

HV71 spelade, innan landslagsuppehållet, en omdiskuterat match mot Leksand trots att Leksand hade smitta i laget. Därefter spelade man också två matcher mot Växjö. Enligt uppgifter till hockeysverige.se ska även Växjö ha konstaterad smitta i klubben, men det ska röra sig om juniorlagen.

Nu har HV konstaterad smitta i truppen, skriver de på sin hemsida. Dagens planerade träning ställs in. Tisdagens match mot Brynäs är i farozonen.

– Vi kommer att testa de som utvecklat symptom, men kommer inte att ha ett hundraprocentigt svar förens på tisdag. Tillsvidare ställs all verksamhet i herrlaget in och vi vet i nuläget inte när vi kommer att ha återsamling igen och får återkomma när vi har mer information. Beslut om tisdagens match tas under måndagen, säger Andreas Frostemark, sjukgymnast i HV71.



Brynäs fick sina två sista matcher inför uppehållet, mot Leksand och Djurgården, inställda. Totalt har Gävlelaget skjutit upp tre matcher - trots att de själva inte har någon smitta i laget.

Utöver HV71 har just Djurgården och Leksand, samt Skellefteå och Luleå, haft bekräftad coronasmitta i spelartruppen.

