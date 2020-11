Gjorde succé som juniorer – nu återförenas duon i NHL

Edmonton Oilers fortsätter att förstärka sin trupp. Nu kommer uppgifter från Eishockey News att Dominik Kahun har skrivit på för Oilers. I och med det återförenas han med sin landsman Leon Draisaitl, en duo som har levererat tillsammans tidigare.



Dominik Kahun tog klivet över till NHL och Chicago Blackhawks inför säsongen 2018/19. Debutsäsongen slutade med 37 poäng på 82 matcher men det blev bara en säsong i ”Hawks” innan han trejdades till Pittsburgh Penguins förra sommaren.

I Penguins blev det 50 matcher innan han återigen trejdades, den gången till Buffalo Sabres. Där blev det däremot bara sex matcher och fyra poäng innan säsongen tog slut.

Tjeckien-födde Kahun fick dock inget kvalificerande bud av Buffalo och därmed har han kunnat förhandla fritt med andra klubbar.

Nu tyder mycket på att valet blir Edmonton Oilers, enligt Eishockey News. Kahun ska ha skrivit på ett ettårskontrakt och därmed återförenas han med sin tidigare radarpartner Leon Draisaitl.

– Jag är nöjd över att två vänner kan spela i Edmonton. Edmonton visade mest intresse utöver Buffalo men Sabres valde att gå en annan väg, säger Kahuns agent Jiri Poner till sajten.



Duon spenderade bland annat säsongen 2010/11 med Mannheimer i tyska juniorligan där de öste in poäng. Kahun stod då för 206 (!) poäng på 30 matcher och Draisaitl för 192 poäng på 29 matcher.

De båda har även spelat JVM och VM tillsammans tidigare.

Oilers har ännu inte bekräftat värvningen men även Elliotte Friedman har rapporterat om värvningen.

Kahun deal in EDM will be one-year, $975K