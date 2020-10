Ekman Larsson talar ut: "Ville aldrig bli trejdad"

Han ryktades vara på väg bort från Arizona Coyotes. Men det var aldrig på Oliver Ekman Larssons eget bevåg. För hockeysverige.se berättar backstjärnan nu om den tuffa hösten och varför han valde att sätta upp Boston Bruins och Vancouver Canucks som tänkbara klubbar i en trejd.

– Det var mer att om man ville trejda bort mig så satte jag upp de två klubbarna som alternativ, men jag ville inget hellre än att fortsätta i Arizona, säger "OEL".



Inför säsongen 2010/11 flyttade Oliver Ekman Larsson från Leksand till det som i dag är Arizona Coyotes. Sedan dess har han varit en av klubbens viktigaste personer, både på och vid sidan av isen.

Så sent som 2018 skrev den nu 29-årige backen ett nytt åttaårskontrakt med klubben värt hela 66 miljoner dollar. Det kontraktet skulle göra honom till en Coyote till och med säsongen 2026/27.

Men under en för Coyotes turbulent sommar, där general managern John Chayka lämnade klubben under uppseendeväckande former, uppstod ett rykte att Ekman Larsson och klubben eventuellt skulle gå skilda vägar.

PLACERADES I BOSTON ELLER VANCOUVER

Ryktet blev så pass konkret att svensken valde ut två klubbar han kunde tänka sig att bli trejdad till, Boston Bruins eller Vancouver Canucks. En deadline sattes också upp: Coyotes hade fram till 9 oktober att byta bort sin kapten till någon av de angivna klubbarna. Annars skulle han stanna i klubben.

För hockeysverige.se förklarar Oliver Ekman Larsson nu att det här aldrig inträffade på hans bevåg. Han är noggrann med att påpeka att han aldrig velat bort från Arizona Coyotes.

– Jag sajnade på för att jag vill vara i Arizona till det jag är 36 år. När då det ryktet var ute kändes det lite så där och det var en tuff situation. Jag har aldrig varit i en sådan här situation innan med rykten, byten och så vidare. Mentalt sett var det jättejobbigt, berättar han.

Att Boston och Vancouver kom upp på tapeten berodde på att han inte ville stå i vägen för ett klubbyte om Coyotes ville göra sig av med honom, förklarar han.

– Jag har en klausul i mitt kontrakt, en no trade/no move-klausul. Samtidigt ville inte jag stå i vägen om organisationen kände något annat. Sådan är jag som person.

– Det var mer att ville man trejda bort mig så satte jag upp de två klubbarna som alternativ, men, som sagt var, jag ville inget hellre än att fortsätta i Arizona så det känns bra att det blev som det blev. Dessutom trivs jag jättebra att bo där. Sådant spelar såklart också in och skulle gjort det ännu jobbigare att behöva flytta.



Känner du att klubben gör en riktigt satsning för att etablera sig som ett stabilt slutspelslag?

– Det var mycket rykten om att klubben skulle sälja och göra sig av med spelare för pengafrågan. Nu har inte det skett och jag tycker att vi faktiskt har ett väldigt bra lag på pappret. Dessutom är vi en väldigt tajt grupp inom laget. Den trivs jag jättebra med.

– Vi tog oss till slutspel den här säsongen och hoppas givetvis att kunna ta några kliv ytterligare kommande säsong.



Foto: USA Today Sports/Anne-Marie Sorvin



"JAG ÄR INTE NÖJD"

Senaste säsongen svarade Oliver Ekman-Larsson för nio mål och totalt 30 poäng på 66 matcher. En säsong som var annorlunda, men okej enligt 29-åringen.

– Jag har nästan lagt den säsongen bakom mig, säger Ekman-Larsson med ett lätt skratt innan han fortsätter:

– Det var fantastiskt kul att vi lyckades komma in i ett slutspel igen efter att varit utanför under många år. Dels då för organisationen, dels för egen del. Hade det varit en normal säsong hade vi kanske inte varit med i slutspelet, men det blev som det blev. Vi spelade play-in mot Nashville och slog då ett fantastiskt bra hockeylag. Då tyckte jag också att vi på något vis var värda att vara i ett slutspel.

– Kul att våra unga grabbar och hela organisationen fick känna på ett slutspel även om det var en konstig säsong.

Vad ser du idag låg bakom framgången förra säsongen?

– Vi har både mycket talang och bra spelare i laget. Det tycker jag ska sägas. Sedan har vi två fantastiskt bra målvakter (Darcy Kuemper och Antti Raanta spelade slutspelet för Arizona) och ett bra försvar, vilket jag känner är nyckeln till vårt spel.

– Vi kanske inte spelar det frejdigaste och offensivaste hockeyn, men förra säsongen hade vi det här försvarsspelet att falla tillbaka till. Vi kändes oss väldigt trygga även om vi blev tillbakapressade. Det här såg vi även mot Nashville, att vi var trygga i vårt försvarsspel och med våra målvakter. Dessutom lyckades vi göra lite fler mål än vi gjort tidigare säsonger.



Hur ser du på din egen prestation?

– Jag har egentligen hållit en ganska lika nivå senaste tre, fyra säsongerna. Med det sagt så är jag inte nöjd. Jag snittar i stort sett samma poäng.

– Nu känner jag att jag vill ta nästa steg och bidra lite mer offensivt. Defensiven har jag blivit mycket bättre senaste tre säsongerna även om jag får lite minusstatistik. Så blir det oftast om man inte går till slutspel.

ÄNDRAT FYSTRÄNINGEN

Sedan två säsonger tillbaka är Oliver Ekman Larsson Arizonas kapten, en roll som har betytt en viss förändring för honom.

– Både ja och nej. Det blir även så, att rollen förändras, när man blir lite äldre och det kommer några yngre spelare underifrån.

– Klart att det förändrats lite samtidigt som jag känner ett stort förtroende och att jag ska vara med och förändra. Det tror jag är väldigt viktigt att ha om man ska utvecklas.

– Denna sommar, efter att vi pausade, har jag lagt ner fruktansvärt mycket tid på träning samtidigt som jag tränat smartare på fysen utanför isen. Jag försöker bli starkare och förbättra den biten, för hockey kan jag spela.

– Jag kände att jag behövde förändra lite i mitt upplägg på just fysbiten. Det känner jag redan har utvecklats något enormt och jag hoppas att kunna ha med mig det in på isen när, om, hur, var vi kommer spela.

Oliver Ekman Larsson med Antti Raanta.Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports



Att vara lagkapten i NHL innebär också att det blir mer media, men det är inget som han känt varit något negativt.

– Jag gjorde mycket media även innan jag blev kapten så det är väl inget speciellt. Dessutom var jag assisterande innan jag blev kapten. Det här är inte heller jag tänker något på.

– Sedan blir det mer att som kapten ta matcherna där vi inte spelat så bra, stå framför kamerorna och media. När vi spelar bra är det andra som får ta den biten. Det är egentligen den stora skillnaden, men det är absolut ingenting jag tycker är jobbigt.

– Så var det för mig också när jag kom in i ligan, att det var de mer etablerade som fick ta media i motgång. Shane Doan stod alltid framför media då vi förlorade, men fick aldrig ”credden” då vi vann.

Hur ser du på ditt eget upplägg inför kommande säsong då det gäller att på något vis vara så bra förberedd som möjligt när och om NHL startar upp?

– Egentligen försöker jag bara vara i så bra form som möjligt och utvecklas varje dag jag tränar. Jag försöker inte fokusera på om det är om tre månader eller två veckor det börjar. Istället har jag som mål att försöka bli starkare i den träningsveckan jag är i och sedan försöker jag bibehålla det.

– Jag vill bli snabbare, ha mer explosivitet och hålla emot lite mer i närkamperna. Det är var jag fokuserar på.

– Sedan är det såklart att svårt att planera, men är det upplägget jag kört på eftersom jag inte vet när det kommer börja. Vi har veckovis satt upp mål och kört på.



Vad ser du som er målsättning inför kommande säsong?

– Jag kan ärligt talat säga att det känns jättesvårt att sitta och prata hockey och målsättningar när jag inte vet när och om vi kommer spela. Jag får nog ge dig det tråkiga svaret, att vi ska försöka ta kliv i rätt riktning, vilket jag tycker att vi gjort senaste säsongerna. Verkligen vara med och slåss om slutspel och kunna bygga vidare på det.

– Klart att ett mål är att vinna Stanley Cup. Jag vet inte om jag på rak arm säga att vi redan nu är där, men mycket kan hända och jag hoppas verkligen vi har en chans att vinna Stanley Cup.

– Även om vi inte kan vara där den här säsongen, men givetvis inom några år…



Innan du är 36 år?

- (Skratt) Ja, det få vi verkligen hoppas, avslutar Oliver Ekman-Larsson som åker över till Arizona i mitten av november.

TV: Experterna i diskussion: Kan "Ovie" slå Gretzky?