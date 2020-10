Så hög lön kräver svenskmålvakten

Förra säsongen tvingades NHL:s skiljedomstol gå in och bestämma lönen för Linus Ullmarks kontrakt. Då blev det drygt 1,3 miljoner dollar för svensken.

Den här säsongen höjde sig dock Ullmark och spelade bra i ett Sabres som hade stora defensiva problem.

Därför kräver han nu också en rejäl löneförhöjning i sitt nästa kontrakt.

Parterna har inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt och verkar nu vara på väg att gå in i skiljedomstol för andra året i rad.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ska Linus Ullmark vilja ha 4,1 miljoner dollar i lön nästa säsong, vilket skulle innebära en tredubbling av hans nuvarande lön. Buffalo däremot ska bara vara villiga att ge honom 1,8 miljoner dollars lön.

IMPONERADE SIFFROR I SVAGT BUFFALO

När två parter går in i skiljedomstol är det vanligt att spelaren går väldigt högt och klubben väldigt lågt men i det här fallet är det en avsevärd skillnad mellan parternas krav som kan försvåra situationen.

Linus Ullmark och Buffalo Sabres är planerade att gå in i skiljedomstol på måndag. De kan fortfarande hitta en egen lösning innan dess men det ser inte så troligt ut med tanke på hur långt ifrån varandra parterna står.

Den gångna säsongen var Ullmarks bästa i karriären och han noterades för 91,5 i räddningsprocent, vilket var tredje bäst bland de svenska målvakterna då endast Robin Lehner och Jacob Markström var bättre.

När det kom till insläppta mål per match var dock faktiskt Linus Ullmark bäst av de svenska målvakterna. Han släppte endast in 2,69 mål i snitt per match, trots att han hade ett svagt försvar framför sig i Buffalo.

