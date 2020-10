”Jag vill få en större och bättre roll”

Zion Nybeck skulle komma upp och ta plats på allvar i SHL den här säsongen.

I stället har han fått lite istid samt har skickats ner för att spela i J20-laget.

Då kan det i stället bli aktuellt med en utlåning till Hockeyallsvenskan.

– Det viktigaste för min utveckling är att spela, sedan om det är SHL eller Allsvenskan spelar inte så stor roll, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför den här säsongen lyfte HV71 upp juniorerna Emil Andrae och Zion Nybeck till SHL-laget.

Emil Andrae har fått stort förtroende, spelar powerplay och får spela nästan 14 minuter per match.

Zion Nybeck däremot får endast spela i fjärdekedjan eller som 13:e forward och är nere på under sju minuters istid i snitt per match.

I HV71:s senaste match, i torsdags mot Brynäs, fick dock Zion Nybeck mer förtroende och var uppe fick spela över tio minuter per match för första gången den här SHL-säsongen.

– Det var väldigt kul att komma in och spela mer här. Jag har varit och spelat en del med J20 och fått mycket speltid där. Det var kul att komma upp här och få mer ännu mer speltid, det kändes bra där ute, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

Förra veckan flyttades Nybeck ner och fick spela i tre J20-matcher för HV71 på onsdagen, fredagen och lördagen. Samtidigt spelade han SHL-hockey på torsdagen. Alltså blev det spel fyra dagar i rad för 18-åringen.

– Jag spelade ju inte jättemycket i A-lagsmatchen där på torsdagen (mot Malmö) men med J20 så var det upp emot 30 minuter per match. Det var väldigt kul och skönt att få spela så igen.

Var du lite stilen sen då?

– Nja, halvt. Man var väl lite sliten på söndagen men det har gått snabbt att återhämta sig.

”VILL SPELA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT”

I juniorlaget blev det sex poäng på de tre matcherna medan han fortfarande väntar på den första poängen den här SHL-säsongen efter nio matcher.

Alvestasonen har dock brottats med väldigt lite speltid och har ibland varit 13:e forward, något som gör det betydligt svårare att leverera.

– Det är väldigt bra konkurrens här i A-laget, vi har väldigt bra forwards. Det blir ju ännu tuffare att slå sig in i laget när det går lite i motgång. Jag tycker ändå att jag kämpar på bra och jag jobbar varje dag för att ta en plats i A-laget. Jag vill få en större och bättre roll här och det är bara att fortsätta kämpa så kommer det till slut.

Förra säsongen sköt Zion Nybeck sitt första SHL-mål.Foto: Axel Boberg/Bildbyrån



Är det frustrerande att få spela så lite eller är man, som 18-åring, främst nöjd med att få spela i A-laget?

– Förra året var man väl nöjd med att bara vara med men nu vill man verkligen få sina minuter. Frustrerande vet jag inte om jag skulle säga men det är ju klart att man vill spela så mycket som möjligt. Det är bara att fortsätta jobba så kommer speltiden så småningom.

Vad är det du jobbar med för att ta en regelbunden plats på fyra kedjor?

– Jag jobbar väldigt mycket med Jonas Holmström (assisterande tränare) på skills. Det är mycket snabba vändningar och försöka komma ifrån motståndaren snabbare, det är något som jag jobbar väldigt mycket på.

Även om det inte har varit den roligaste säsongsinledningen för J20-poängkungen så har det funnits en stor höjdpunkt.

”HAR BRA KONTAKT MED CAROLINA”

För drygt två veckor sedan draftades Zion Nybeck nämligen av Carolina Hurricanes.

– Det var väldigt kul och spännande. Min familj och Emil Andraes familj följde det tillsammans där. Det var väldigt kul, en härlig upplevelse, säger han med ett stort leende på läpparna.

HV-talangen tippades inför draften att tingas i andrarundan men i stället fick han se kompisen Andrae väljas som 54:e spelare av Philadelphia Flyers.

Därefter tvingades Nybeck vänta en lång tid då han föll ner och inte valdes förrän i den fjärde rundan som 114:e spelare av Carolina.

– Man var ju väldigt nervös men jag hann aldrig bli orolig direkt, säger Nybeck och fortsätter:

– Jag var väldigt glad för Emils skull. Det är klart att man vill gå så tidigt som möjligt men det viktigaste är att man blir draftad, det är nu resan börjar på riktigt.

"Canes" känns också som ett lag som passar Zion Nybeck bra då de har fått fram flera "skillade" spelare så som Sebastian Aho och Andrej Svetjnikov.

– Det är ett väldigt roligt lag, de är roliga att kolla på. Det verkar vara väldigt bra och skickliga spelare. Det ska bli kul att få åka över dit på någon camp här framöver.

Hur har kontakten sett ut med Carolina nu i början?

– Vi snackar efter varje match. De följer alla matcher jag spelar och har bra snack efteråt. Vi har en bra kontakt och de verkar vara en väldigt bra organisation.

Zion Nybeck draftades av Carolina Hurricanes i fjärderundan för två veckor sedan.Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



”STORA MÅLET ÄR ATT SPELA I HV”

Zion Nybeck är naturligtvis inte nöjd med den lilla istid han får och vill få chansen att spela mer. Det har han visserligen fått göra i J20-laget den här säsongen men 18-åringen, som vann J20:s poängliga med 66 poäng på 42 matcher förra säsongen, känner sig färdig med juniorspel och vill nu vara en seniorspelare.

Därför ryktas forwardslöftet vara aktuell för en utlåning till Hockeyallsvenskan och HV:s sportchef Johan Hult sade tidigare i veckan att det "kan vara gynnsamt" med en utlåning.

Vad säger du om att eventuellt få en sådan möjlighet?

– Det viktigaste för mig att är spela mycket. Det har varit lite ont om speltid här men det är klart att jag vill spela i HV, det är mitt stora mål. Det viktigaste för min utveckling är att spela och jag har redan gjort två säsonger i J20 nu men jag vill upp någon nivå och spela i en bättre liga. Sedan om det är SHL eller Allsvenskan spelar inte så stor roll.

Säger Carolina något om din speltid eller vad du ska göra?

– De har inte sagt någonting. De vet att det blir en annorlunda säsong för mig när jag försöker slå mig in i A-laget. Det blir mindre istid och det vet de också. De säger att jag ska försöka spela så mycket som jag kan och håller väl med mig om att jag behöver spela mycket, avsluta Zion Nybeck.

