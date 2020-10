Förre SHL-stjärnans besked: Lägger av

38 år gammal väljer nu Janne Pesonen att tacka för sig.

I en intervju med finska Kaleva berättar den tidigare Växjö- och Skellefteåforwarden att han tagit beslutet att avsluta hockeykarriären.

– Jag hoppas att jag kan vara ett exempel på att vem som helst kan lyckas, säger Pesonen till tidningen.



Under sin karriär har 38-åringen hunnit med att vinna VM-guld med Finland, en Gagarin Cup-titel med Ak Bars Kazan, fyra finska ligamästerskap med Kärpät samt ett SM-guld med Växjö (2018). Han har även spelat sju NHL-matcher med Pittsburgh Penguins.

Under sina år i Sverige växte Pesonen ut till en stjärna och under de två säsonger han spenderade i Skellefteå snittade han över en poäng per match (48 poäng på 41 matcher).

Totalt blev det 100 poäng på 113 matcher i SHL för Skellefteå och Växjö.

Bröderna Kronwall i Wikegård vs