Klar för fjärde NHL-klubben – på ett år

I oktober förra året tillhörde Vladislav Namestnikov New York Rangers men hann bara spela två matcher för Rangers innan han trejdades bort från klubben.

Då väntade i stället spel i Ottawa Senators där han spenderade mestadelen av fjolårssäsongen. Precis innan Trade Deadline skickades han dock till Colorado Avalanche och bredda topplagets trupp inför Stanley Cup-slutspelet.

Det blev dock ingen triumf där för Namestnikov eller Colorado och forwarden blev i stället unrestricted free agent.

Nu har han dock skrivit på för en ny klubb, hans fjärde sedan oktober förra året. Den 27-årige ryssen har kommit överens om ett tvåårskontrakt värt två miljoner per säsong med Detroit Red Wings, där han förväntas vara andra- eller tredjecenter.

Namestnikov stod för 31 poäng på 65 matcher förra säsongen. Ryssen har spelat över 400 NHL-matcher och hans bästa säsong kom 2017/18 i Tampa Bay Lightning då han sköt 20 mål och 44 poäng på 62 matcher.

UPDATE: The #RedWings today agreed to terms with center Vladislav Namestnikov on a two-year contract.



📰 » https://t.co/azwfyYrnKr pic.twitter.com/VOxvJ5Q3Bk