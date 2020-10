"Inte släppt pokalen ur sikte många timmar"

– Är det något individuellt pris jag verkligen har velat vinna så är det ändå Conn Smythe.

Nu kan Victor Hedman räkna in sig bland världens riktigt stora backar genom alla tider. Inte nog med att hans Tampa Bay blev Stanley Cup-mästare. Hedman utsågs dessutom till hela slutspelets mest värdefulla spelare. För det erhöll hann åtråvärda Conn Smythe Trophy som endast två gånger tidigare har vunnits av svenska spelare: 2008 av Henrik Zetterberg och 2002 av Nicklas Lidström.

Nu har det gått ungefär en vecka sedan segermatchen mot Dallas i Edmonton. När hockeysverige.se får en intervju med det nyblivne Stanley Cup-mästaren är han givetvis mycket glad och nöjd eftersom en av hans drömmar då han stod hemma på skottrampen i Örnsköldsvik hade gått i uppfyllelse.

- Att få lyfta Stanley Cup-bucklan har alltid varit en dröm sedan jag började följa NHL, berättar Hedman på telefon från hemmet i Tampa.

- När jag var riktigt liten var drömmen att få spela i Modos A-lag, landslag och så vidare. Sedan jag fick upp ögonen för NHL har drömmen hela tiden varit att just få vinna Stanley Cup. Nu när jag varit borta här ett tag så vet jag hur svårt det är att vinna. Att jag nu då har fått göra det är en stor dröm som har gått i uppfyllelse.

- Jag är så himla glad och superstolt att vi har vunnit. Det blir inte mycket större än så här i hockeyvärlden.

Vad är det som tagit dig först till elitserien sedan till landslaget och vidare till NHL och nu då till att bli Stanley Cup-mästare och dessutom slutspelets mest värdefulla spelare?

- Det är många kombinationer. Framförallt har jag gett mig tusan på att jag ska vinna den här trofén, skrattar Victor Hedman och fortsätter:

- Min skalle är en stor del i det hela. Jag har haft ambitionen, träningsviljan… Det är så himla mycket som spelar in. Bland annat att komma till ett lag som verkligen trott på mig. Jag hade några tuffa säsonger i början, men jag har alltid känt supporten från hela organisationen.

- Vi har varit nära många gånger tidigare, men inte gått hela vägen. Klubben har fortsatt trott på den här kärngruppen som vi har. Nu fick vi vinna, men det som tagit mig dit? Det är svårt att peka på bara en sak.

- Föräldrar och bröder som stöttat mig, min fru under en lång tid här borta. Jag har alltid haft supporten hemifrån och har fått jaga min dröm. Det har såklart också betytt oerhört mycket.

"VAR BARA ETT STORT GLÄDJERUS"

Victor Hedman var också snabb efter vinstmatchen med att skänka en tacksamhetens tanke till nära, kära och tidigare tränare.

- Dom jag ”facetimeade” med från omklädningsrummet i och med att dom inte kunde vara med var min fru, mamma och pappa, mina bröder och min agent som varit med mig under 15 år. Det är dom sex som har haft den största inverkan på mig ”off the ice” så att säga.

- Det betydde oerhört mycket för mig att få prata med dom direkt efter slutsignalen och vi kommit in i omklädningsrummet.

- Man har nu gått igenom många tankar, men första två, tre dagarna var bara ett stort glädjerus. Jag hann inte tänka så mycket just då. Allt var bara oerhört kul.

Victor Hedman gjorde flera viktiga mål.Foto: Bildbyrån/USA Today Sports



En tuff bit för spelarna under det här mycket speciella Stanley cup-slutspelet har varit att leva i en hotellbubbla avskilt från familj och vänner.

- Det har varit väldigt svårt, helt klart. Nu ska vi inte klaga för det har varit fantastiskt ordnat för oss. Framförallt i Toronto. Vi hade bra hotell, en massa restauranger, BMO Field vilket är hemmaplan för Toronto FC i MLS där vi kunde spela fotboll, baseboll och allt möjligt, pooler, tennisbanor.

- Där var det inte mycket att klaga på, men just att inte ha sin familj med sig har såklart varit det jobbigaste. NHL och NHLPA gjorde ett fantastiskt jobb med att få ihop det här på en så pass kort tid.

- I Edmonton, när vi kom till konferensfinal och Stanley Cup-final var det såklart 100 procent fokus på matcherna. Där hade vi gångavstånd till rinken och det var det samma rutiner varje dag.

Hann det bli någon tristess?

- Nej, vi hade våra rutiner och kom närmare varandra som lag eftersom vi hängde tillsammans i stort sett varje dag hela dagarna, vilket var det positiva i det hela. Vi gjorde en fantastisk resa tillsammans.

TACKAR FAMILJERNA

Nu är Victor Hedman alltså tillbaka hemma i Tampa och har fått träffa sin fru Sanna igen.

- Min fru är här, men mamma och pappa är kvar hemma i Sverige. Vi får se när det blir att jag åker till Sverige igen med tanke på situationen i välrden och när vi börjar vår nästa säsong. Just nu är vi kvar här i alla fall.

- Att få träffa min fru igen var såklart helt magiskt. Alla våra familjer ska ha en så himla stor cred för att vi, som jag sa tidigare, fick jaga vår dröm. Det tar på en att leva 65 dagar i en bubbla, men jag känner en så oerhörd glädje gentemot familjerna eftersom vi åkte iväg och jagade det vi ville, alla ville vinna.

- Nu vann vi och det har betytt oerhört mycket att få komma hem och fira med våra familjer under den här veckan. Det har varit fantastiskt kul.



Tampa vann finalserien mot Dallas med 4-2 i matcher och det handlade om väldigt små marginaler lagen emellan vilket lag som skulle vinna enligt Hedman.

- Vi var aldrig stressade och visste vad vi behövde göra för att vinna. Spelade vi bara vårt spel skulle det mycket till om något lag skulle klara av att slå oss över sju matcher.

- Jag tycker vi gjorde ett oerhört bra jobb efter att vi förlorat match ett. Då kom vi tillbaka och vann tre raka. Sedan hade vi chansen att vinna, men förlorade den matchen efter ”overtime”. Vi hade lägen att vinna redan då såklart.

- Match sex är jag oerhört stolt över. Vi kommer ut och i första två perioderna är vi fantastiskt bra. Dallas hade åtta skott efter två perioden och vi ledde med 2-0. Det säger mycket om vad vi har gjort som lag under den här tiden. Vi har hållit en bra nivå och inte blivit frustrerade när vi förlorat. Hela tiden har vi bara haft tankarna på nästa match och nästa match.

- Det är oerhört viktigt i ett slutspel att du kan glömma förluster och vinster snabbt för att sedan bara gå vidare till nästa match. Det är, tycker jag, vad som varit vårt signum under den här slutspelsperioden. Det här tror jag också är vad som varit avgörande, men det har såklart varit oerhört tuffa matcher och små marginaler.

Victor Hedman ledde sitt Tampa.Bildbyrån



Kan du klä ord på känslan då du inser att faktiskt den där killen från ”Ö-vik” nu faktiskt är Stanley Cup-mästare?

- (Skratt) När det var 37 sekunder kvar blev det time-out. Då var det första gången jag tillät mig tänka ”Nu ska det väl mycket till om vi inte ska vinna”. När sedan (Yanni) Gourde blockade ett skott med åtta sekunder kvar då visste jag att det var klart.

- Det var en helt sagolik känsla som inte går att beskriva. Man måste uppleva det för jag tror inte att det går att beskriva, säger slutspelets bästa back med ett skratt och fortsätter:

- Jag är så himla glad och jag kommer ha med mig det här under resten av mitt liv. Att få vinna på det här sättet, 2020 när Corona slagit till och vi får vara i en bubbla…. Dessutom är det den längsta NHL-säsongen någonsin. Jag tror det har gått runt 360 dagar från NHL startade till Stanley Cup delades ut.

"BETYDER OERHÖRT MYCKET FÖR MIG"

Hann du prata något med Mattias Janmark och John Klingberg något efter slutsignalen?

- Nej, men jag textade lite med Klingberg efter. Han gratulerade såklart. Dom två var fantastiskt duktiga under hela finalserien. ”Klingan” tog sitt spel till en nivå och var oerhört duktig defensivt samtidigt som han producerade bra offensivt och var oerhört tuff att möta.

- Vi visste också när vi gick in i den här serien att både ”Klingan” och (Miro) Heiskanen är oerhört farliga. Dom både följer med upp i anfallen och är samtidigt bra på att försvara sig. Jag tycker att ”Klingan” hade ett magiskt slutspel, men när det kommer till finaler är det små detaljer som avgör och jag är såklart väldigt glad att det var vi som vann. Jag tycker ändå inte man kan ta ifrån ”Klingan” och Janmarks insatser i slutspelet. Jag tycker att dom var jättebra.



Victor Hedman utsågs alltså också till hela slutspelets mest värdefulla spelare.

- Klart att det är stort. Det ska jag inte sticka under stolen med. Sedan tycker jag att det hade kunnat gå till 23 andra också. Man kan göra ett pris för alla i vårt lag.

- Det betyder oerhört mycket för mig att få följa i ”Lidas” (Nicklas Lidström) och ”Z” (Henrik Zetterberg) fotspår. Jag vill vara bäst när det gäller och jag känner att jag hade en väldigt hög nivå under hela slutspelet. Även om det är stort att få ett individuellt pris var det enda jag ville att få lyfta Stanley Cup.

- Är det något individuellt pris jag verkligen har velat vinna så är det ändå Conn Smythe.

Victor Hedman vann både Conn Smythe Trophy och Stanley Cup.Bildbyrån



När hockeysverige.se nyligen träffade Henrik Zetterberg talade han om tidigare General Managern, Steve Yzermans, betydelse för dagens Tampa Bay.

”Han gjorde det bra i Tampa och trejderna han gjorde där för att bygga upp det som är där nu är egentligen helt hans förtjänst”

HAR LEVT MED POKALEN

Victor Hedman håller med Zetterberg i att Steve Yzerman har betytt mycket även för dagens Tampa.

- Han har absolut varit med och byggt det här laget. Även Julien (BriseBois, General Manager) har varit med på hela den här resan, men Stevie har verkligen satt sina spår i vårt lag.

- Många i laget, förutom jag och (Steven) Stamkos, har blivit draftade av Stevie. Sedan kom Julien in och satte sina spår. Han var väldigt aggressiv vid deadline och fick in (Yanni) Gourde, (Blake) Coleman och (Zach) Bogosian. Spelare verkligen gjorde en stor skillnad i vårt lag.

- Både Julien och Stevie ska ha hur mycket cred som helst. Stevie trodde på mig från dag ett och jag var inte någon färdig spelare när han tog över så hans och även Juliens stöttning har betytt mycket för mig.

Hur har firande varit och vad väntar närmast för er?

- Nu kan jag lova att det blir lugnt några dagar. Många har åkt hem för att träffa sina familjer, killar som inte varit hemma på ett år. Vi kanske är sju, åtta kvar här i Tampa.

- Veckan har varit helt fantastisk med allt från båtparad till att vi varit på Raymond James Stadium där vi fick ta emot ovationer från publiken. Vi spelare har haft gemensamma middag med våra familjer. Jag kan lova att jag inte släppt pokalen ur sikte många timmar. Så fort jag vetat var den är så har jag åkt dit, säger Victor Hedman med ett skratt.

Steven Stamkos och Victor Hedman under färden från flygplatsen till arenan.Bildbyrån



Hur har firandet fungerat i Corona-tider?

- Det har såklart varit restriktioner. Jag tror Raymond James tar 77 000 åskådare och det var runt 10 000 på plats då vi var där.

- Restriktionerna har släppts lite i Florida. Samtidigt har vi varit väldigt noga med vad vi gjort. Båtparaden, vi var på vattnet och fansen vid sidan. Vi har heller inte varit ute på några barer utan allt har varit privat med spelarna och våra familjer.

- Dessutom har vi spelare testats varje dag 65 dagar i sträck. Lite annorlunda har det varit, men jag tycker att Tampa gjort ett fantastiskt bra jobb med firandet.



Tror du att det blir en resa hem till Örnsköldsvik innan nästa säsong drar igång eller hur går tankarna?

- Jag vet inte riktigt ännu, men jag hoppas att vi kan få komma hem en sväng. Allt är fortfarande ”up in the air” kring när vi ska starta och allt det där. Vi får se efter den här veckan med draften och free agent om det finns något konkret datum att utgå ifrån.

- Just nu sitter vi lugnt här hemma i Tampa, men vi var också i Sverige två månader under pausen. Vi har faktiskt fått vara hemma ett tag medan det är andra i laget som inte har fått vara det.

- Vi sitter lugnt i båten och njuter av segern, avslutar Victor Hedman med mycket glädje i rösten.

