Canadiens förlänger med nyckelpjäs – för kvarts miljard

Sedan Jeff Petry hämtades in till Montreal Canadiens från Edmonton Oilers i samband med NHL:s trading deadline 2015 så har den amerikanske backen vuxit ut till en viktig pusselbit i klassikerlagets lagbygge.

De senaste tre säsongerna har 32-åringen steppat upp sin poängproduktion avsevärt och stod den gångna säsongen för 40 poäng (11+29) på 71 matcher för Canadiens.

Nu belönas Petry för sina fina insatser på Montreals blålinje.

Under fredagskvällen meddelade Canadiens att 32-åringen skrivit på ett nytt fyraårskonrakt värt 25 miljoner dollar – drygt en kvarts miljard kronor. Mellan 2021 och 2025 kommer Petry att ha en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar.

– Från första dagen jag kom hit så har det varit ett speciellt ställe och ett privelegium att få dra på sig en tröja med så mycket historia, sade Petry under ett videokonferenssamtal med media under fredagskvällen.

– Under de här fyra och ett halvt åren så har jag förstått vilken ära det är att ta på sig den här unformen varje dag.



De senaste tre säsongerna har Petry noterats för totalt 128 poäng (36+92) på 235 matcher. Under samtliga av de tre säsongerna har 32-åringen varit Canadiens poängstarkaste back.

