Svensklaget drabbat av Corona - tvingas skjuta upp matcher

Det är på KHL:s hemsida som nyheten står att läsa. Tolv medlemmar ur truppen, både spelare och ledare, ska ha testats positivt för Covid-19. Nu sätts hela laget i karantän under två veckor.Matcherna som påverkas är hemmamatchen mot Dinamo Riga under fredagen, samt fem bortamatcher mot Severstal, Metallurg, Kunlun Red Star, Vityaz och Sochi.Barys har på sina sex första matcher under säsongen vunnit två och förlorat fyra. I laget finns svenskarna Henrik Karlsson, Viktor Svedberg, Jakob Lilja och Linus Videll. Även svenskbekantingen Joni Ortio spelar för laget.